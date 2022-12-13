Pokemon 朱/紫攻略 索財靈進化 硬幣快速入手方法 全寶箱位置 ｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略「索財靈」進化成賽富豪方法、索財靈的硬幣快速入手方法及全寶箱位置。



索財靈進化超強賽富貴 惟需999個索財靈的硬幣

索財靈是《Pokemon 朱/紫》的特殊精靈，可以進化為能力強勁的「賽富豪」，而其進化需要999個索財靈的硬幣：當身上有999個索財靈的硬幣時，隊伍中的索財靈在升級時即會自動消耗身上的999個硬幣進化為賽富豪。如果想要多進化一隻賽富豪，就必須再重新收集999個硬幣。

賽富豪

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賽富豪的強大處在於種族值不差（合計550、特攻133）的同時有著鋼+幽靈的強勁屬性組合，雖然弱點有4個不算少但是抗性和無效屬性多達12個；而且特攻高的同時還可學習部份電系、妖精系及超能力系招式，防禦和打擊面都很廣，還有專用鋼屬特攻招式、威力120命中100的「淘金潮」。在此之上更重要的是其專用特性「黃金之軀」，效果是不受來自其他精靈的變化招式影響，換言之賽富豪基本上不會被減攻減防減速、也不怕對方的天氣或場地招式，在PVP中是非常強勁。

雖然育成進化較繁複，不過值得擁有。

硬幣入手方法有兩種，一種是和地圖各處持著硬幣的索財靈互動（無法戰鬥或捕捉，只能A鍵互動拿取硬幣），可得1~5個硬幣。雖然每次入手數量少但是出現地點很多，各地的路牌、遺跡或是岩石附近都有機會出現，而且每天都會刷新重新出現，積少成多。

另一個方法就是打倒／捕捉寶箱索財靈，遊戲中一共有二十多個索財靈寶箱，全部於固定位置出現，不論打倒還是捕捉都可獲得索財靈硬幣。第一次打倒/捕捉各個索財靈寶箱獲得的金幣數是固定的，由50至100個不等，換言之只要打夠寶箱，必得能集得超過999個硬幣來讓索財靈進化。索財靈寶箱大都位於各地的瞭望塔頂i.e.傳送點，在野外地上的索財靈寶箱也基本離傳點不遠，跟著地圖找的話半小時左右已能打夠999個硬幣了。而亦由於索財靈寶箱的地點許多都是傳送點，建議在收集全圖鑑之前可以先走一轉，開完傳點之後再到處補圖鑑就方便得多；當然建議要先打完5個寶主取得全部坐騎能力才開始回收。

基本上在這類瞭望塔頂就會有索財靈寶箱

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按圖放大全索財靈寶箱位置 快速收集999個索財靈硬幣：



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各個索財靈寶箱會每天隨機復活，會於何處復活、復活後再打倒/捕捉獲得硬幣的數量亦是隨機，據報最多可以有777個；進化第二隻索財靈要花多久就全看運氣了。另外提提當玩家身上已有999個硬幣時，因為數量已達上限、再獲得硬幣亦不會再增加；在花掉硬幣後在錦匯鎮找清道夫NPC，對話即可領出溢出的索財靈硬幣。

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