日本Net流行語100 2022｜由Nico Nico及pixiv兩個日本ACG重要的網絡平台合辦，選出100個最多人搜尋的關鍵字，而成份傾向動漫遊戲，所以「01數碼生活」的讀者應該會感興趣：《間諜家家酒》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《高達水星的魔女》等「霸權番組」，竟也不及一部動畫電影的女主角高人氣！



甚麼是「Net流行語100」

自2018年起，根據「pixiv百科事典」、「NicoNico大百科」兩個page的搜尋量，計算出與動漫遊戲、網上流行單字的人氣度，可能因為公司陣營不同，HOLOLIVE、Nijisanji 彩虹社相關的Vtuber名字均未見上榜。

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吉祥物枝豆獸奪NicoNico賞

而除了100大排名外，pixiv、NicoNico各自有一個冠名的大獎，pixiv賞由《SPY X FAMILY》奪得，有趣是NicoNico賞不是由動漫系用語得獎，而是頒給一隻日本東北地區的吉祥物公仔 ずんだもん／枝豆獸！它原是另一位吉祥物角色「東北俊子」的武器「枝頭弓」，擬人化成人型／獸型的ずんだもん／枝豆獸後非常受歡迎。

（左起）pixiv賞由《SPY X FAMILY》奪得／NicoNico賞得主為吉祥物公仔ずんだもん／枝豆獸。

第100至11位排名（點圖放大睇）

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第10位｜安妮亞．佛傑 アーニャ・フォージャーfrom《SPY x Family》



第9位｜蘇萊塔·墨丘利スレッタ・マーキュリーfrom《水星的魔女》



第8位｜超人佐菲ゾーフィfrom《Shin Ultraman》



全部 TOP10 排名｜請回擊圖片詳閱



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