鋼之鍊金術師M首抽攻略 刷首抽方法 開局最強角色推薦 手遊｜由Square Enix發行、人氣少年漫畫《鋼之鍊金術師》的官方手機遊戲《鋼の錬金術師 MOBILE》，其由Garena代理的繁體中文版《鋼之鍊金術師M》已正式開服；以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲刷首抽方法及開局最強角色推薦。



刷首抽較繁複 視個人程度看要刷多少

《鋼之鍊金術師M》（下稱鋼鍊M）可以使用遊客帳號登入，而且可以在遊戲主畫面選擇刪除帳戶，換言之刷首抽不需重裝遊戲或是使用「+1大法」等方式。但是《鋼鍊M》的首抽需要去到完成主線第二章（2-4）才能進行。雖然劇情和對話都可以跳過，但戰鬥的部份就無法skip，也不能自動戰鬥，就算手速很快也需要15分鐘左右才能刷一次首抽，以刷首抽而言實在不太友好，要花多少功夫來刷就看你的愛和耐性有多少了。

雖然首抽很難刷，但遊戲畫面真心不錯

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽

按圖放大《鋼之鍊金術師M》刷首抽流程：



+ 8

《鋼之鍊金術師M》刷首抽流程：



1. 在主畫面選擇遊客登入



2. 劇情和對話都可以點右上跳過，但是戰鬥的部份全部要手動操作



3. 一直解主線直到完成第2章（2-4）



👉2022／23最新｜Switch免費遊戲30款推薦 即下載即玩 單機連線均有

4. 完成第2章後系統會叫你打外傳，不過在選擇關卡的畫面就可點左上圖示回到主畫面開始自由行動



5. 打開信箱領取物品，領完後會有三千多石+3抽，合共就是25抽左右



6. 然後拿去抽喜歡的蛋池，沒中的話在遊戲內界面點左上玩家名稱，選切換帳號回到主畫面，再點右上設定選刪除帳號就可重刷首抽



開局最強角色推薦

現時開局最強角色有「紅蓮之鍊金術師」金布里和賴斯黛兩位，是首抽的大獎；而撰文之時遊戲的開服限池正正就是金布里，首抽抽這個池就沒錯了。而稍次一級但也相當強力的角色則有斯卡、阿姆士唐和張梅。但要提提是遊戲有新手8日登入活動，到第8日可以在張梅、泉和阿姆士唐3隻SSR中自選一隻，因此如果首抽有阿姆士唐或張梅但沒有金布里或賴斯黛的話，可能重刷會比較好。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜4隻被封印準神捕捉方法 相應樁柱位置一覽

按圖放大睇《鋼之鍊金術師M》開局最強角色：



另外是由於遊戲需要用4位同陣營（屬性）角色來組隊才可獲得額外加成，因此首抽/組隊時不一定是越多SSR越好，反而是抽齊一隊4~5同屬性角色可能會更理想。例如如果抽到斯卡＋賴斯黛，再有兩隻暗影陣營的SR角色如桂杜尼，就可組成一支極強的隊伍了。不過就如上文提到本作刷一次首抽時間很長，追求完美開局會很花時間，是否值得就看各自所需了。

👉Steam Deck亞洲出貨｜行版即將付運｜7種必備周邊遊戲體驗更完美