鋼之鍊金術師M攻略 新手必知5件事 開荒組隊心得 商城課金建議 ｜由Square Enix發行、人氣少年漫畫《鋼之鍊金術師》的官方手機遊戲《鋼の錬金術師 MOBILE》，其由Garena代理的繁體中文版《鋼之鍊金術師M》已正式開服；以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲新手開荒必知5件事，組隊心得及商城課金建議等。



關於遊戲刷首抽方法及開局推薦角色請見另文攻略：

👉鋼之鍊金術師M首抽攻略｜刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊

1. 《鋼之鍊金術師M》遊戲基本玩法

本作採用正統戰棋玩法（SLG / SRPG），敵我雙方輪流行動，每個角色都可以移動和攻擊一次；隨了普通攻擊外每個角色都會有戰鬥技能以及必殺技。使用普通攻擊或單體技能後會遭對方反擊（己方遭到攻擊時也會反擊），而範圍技能則是單方面攻擊不會被反擊。角色每次攻擊或被敵方擊中後都會累積氣力，儲滿氣力後就可以使用必殺技。

必殺技的特效都相當華麗

整體而言遊戲和之前中國紫龍遊戲開發的手機遊戲《天地劫》在不少方面均十分相似，如果有玩過《天地劫》的話會很容易上手。

👉2022／23最新｜Switch免費遊戲30款推薦 即下載即玩 單機連線均有

2. 蛋池和角色突破相關 升星記得用R角

蛋池方面不算太好也未至於太差，SSR機率3%說高不高說低不低，但是本作不像一般遊戲有80或100抽保底必出SSR，而是每抽會累積1個代幣，儲滿180個之後就可在商店交換指定SSR角色（包括當期限定池），換言之就是180抽才有真保底。

《鋼鍊M》也和一般手遊一樣有所謂「界限突破」（遊戲中稱為覺醒等級）系統，雖然抽到重覆角色才能升Rank，而由最初的1星升到滿星一共需要抽到8隻相同角色才能突滿，全部以保底計算的話就是1440抽。聽起來相當糟糕，不過幸好遊戲目前而言對突破的要求並不高，基本上SSR角色就算無突都可打到尾，而且遊戲的SSR角色數量不多，玩久了累積抽數之後總會有一些可以突上去，不需太過擔心。

突破後角色的能力全會面提升

👉聖誕新年必玩｜Switch 10款高質Party派對遊戲推薦 免費都有選擇

要注意是角色升星除了要用相同角色外，每個階段也會需要指定星數的任意角色作為素材；這時可用抽蛋或通關時得到的R級角色卡作肥料用，可以說R級角色的主要用途就是作突破素材而非派上場戰鬥（基本上除了一開始的羅莎因為是補師可能會稍用一段時間之外）。

R角 = 肥料

3. 優先打外傳1-1和1-2

在玩家刷完首抽正式開局之後，建議立即去打外傳1-1（遊戲的引導也會叫玩家去打）；這是因為通關外傳1-1之後會開放「自動戰鬥」功能，可以為玩家省下大量時間和精力，沒有自動戰鬥的話真的是要非常有愛或喜愛戰棋遊戲才玩得下去了。當然如果面對一些難度較高或是己方等級比對方低時，就可能需要手動操作才能過關了。

而通關接著的外傳1-2就會開放剛才提到的角色突破系統，雖然早期而言SSR角色較難突破，但是遊戲並不是只用SSR角色，強力的SR角色也會使用很長時間，而SR角色要突破並不困難，在早期只要抽到一隻重覆的話可輕鬆突破到4星，戰力大為提高，也是十分重要。

外傳

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽

4. 簡易開荒、組隊心得

和一般手遊一樣遊戲的各個系統和功能都會隨著主線 / 外傳進度開放，除了剛才提到的外傳1-1和1-2之外，早期最主要優先開放的有完成主線第五章開放的「軍部演習」，也就是PVP系統。通過和其他玩家的隊伍戰鬥來獲得代幣，可以在PVP商店中交換指定角色（包括SSR角色），或是潛在能力解放素材以及抽蛋券等，可說是遊戲最重要的資源系統。另一個較重要的就是通關外傳1-6後開放的大陸巡遊功能，也就是一般所謂的「遠征」系統，能夠每日獲得額外資源。

連SSR角色都能換到，是SSR角色突破升星的一大希望

組隊方面，在首抽攻略都有提到本作角色有勢力之分，每個角色都分別屬於「暗影」、「彼方者」（異人）、「變革」、「秩序」和「自由」的其中一個；當派出兩個或四個同勢力角色上陣時，即可獲得被動能力加成，而四人同勢力的加成則更高；因此組隊上在理想的情況下會以4個同勢力角色組成一隊以追求最大效益。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜4隻被封印準神捕捉方法 相應樁柱位置一覽

目前而言較強勢的隊伍有暗影隊和彼方者隊，前者以暗影的兩大強力SSR角色金布里和賴斯黛為主力，然後配上性能優秀的SR坦角色桂杜尼及任意一個暗影角色便成型。由於暗影沒有補師，因此需要另外編入一位補師來保證生存力。優點是火力強力戰鬥力高，缺點是造價較高，抽不到金布里和賴斯黛基本就玩不到。

賴斯黛變了拉斯多，始終還是不習慣台版翻譯

另一主流隊伍是彼方者隊伍，主力角色有斯卡、張梅和蘭芳，然後再加入一坦和一補就齊隊，理想坦是SSR的林，當然沒有就只能用其他暫代了。強度比暗影隊稍遜一些，但好處是容易湊成，基本上都是開服就送的：張梅可以8日活動獲得，蘭芳購買戰令即時獲得，如果在新手池「新星的躍動」抽到斯卡的話基本已成型了。

斯卡

👉Steam Deck亞洲出貨｜行版即將付運｜7種必備周邊遊戲體驗更完美

5. 商城課金建議

雖然「手遊天尊」出品可能會令玩家的課金欲望減低，不過本作的課金位比近期的大作手遊如《格蘭騎士團》或是《妮姬》而言算是較有良心；建議就算是無課玩家也可破戒充值一次最便宜的鑽石，來買一次限定的10石（有償）10抽禮包。

10石10抽

月卡方面有大小兩種，小月卡78港元，即得660石+每日100石即總共3660石，本作160石為一抽，全部領完就是23抽左右；大月卡118港元，即得980+每日領取召集硬幣i.e. 1抽，全部領完就是36抽。換算下來兩者都是約3.3港元一抽，還原率算是不錯，如果對鋼鍊很有愛可以接受每個月花200元來玩手遊的可以考慮。

戰令（即本作的戰鬥通行證 / Battle pass）售78港元 ，第一期戰令一購入即可獲得SSR蘭芳；也會有一堆素材，如果有愛或是有收集癖，又或是只差蘭芳就齊隊的話可直接購買。

👉Steam Deck官方已認證支援遊戲一覽 遊戲表現&效能監測器開啟方法