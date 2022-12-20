《漫威午夜之子》Marvel's Midnight Suns 率領漫威英雄縱橫戰場｜最近一兩個月主機和手機都有多款大作推出，可能不少人仍然在《Pokemon 朱/紫》帕底亞地區中忘情捉寵；如果你是Marvel迷或戰棋/戰略遊戲迷，可不要錯過剛全球正式推出的《漫威午夜之子》Marvel's Midnight Suns。



＊遊戲由香港寶源提供。

《XCOM》團隊開發 卡牌結合戰術策略

在《漫威午夜之子》中，玩家將會在這款革命性的戰術角色扮演遊戲中化身為「獵人」，帶領美國隊長、Iron Man、蜘蛛俠、奇異博士、狼人、Blade等大家耳熟能詳的漫威宇宙的英雄，面對全新的威脅和敵人：由莉莉絲和上古之神桑恩率領的冥界大軍，可說是迄今為止Marvel世界面臨最巨大的威脅，開啟朋漫威黑暗面新冒險。

《漫威午夜之子》由廣獲好評、享譽全球的《文明帝國》和《XCOM》系列遊戲幕後傳奇工作室「Firaxis」一手打造，遊戲融合了角色扮演遊戲的故事劇情、角色關係、自訂選項與進展等豐富元素，再加上革命性全新卡牌制戰術遊戲的戰術策略與戰鬥機制。

《漫威午夜之子》Marvel's Midnight Suns

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據Marvel Games執行副總裁Jay Ong表示，《漫威午夜之子》是一款非凡的遊戲，遊戲中的每一場戰鬥、每一個決策與互動，都呈現出漫威的本質和對我們角色的喜愛。對任何曾經幻想過與傳奇漫威英雄並肩作戰的漫威粉絲來說，可說是夢想成真。

玩家將在遊戲中扮演原創且可以自訂的英雄「獵人」，率領復仇者聯盟、X戰警、離家童盟等傳奇英雄人物，並根據你的遊戲風格自訂隊伍及精選能力，成就你的漫威大冒險。玩家會在遊戲探索漫威宇宙黑暗面，挺身對抗莉莉絲的惡魔大軍，體驗將英雄帶到充滿超自然與奧秘的陌生世界的令人陶醉個人化故事。在遊戲中玩家還會與著名漫威角色的墮落版本戰鬥，以阻止莉莉絲復活她的邪惡主宰桑恩。

《漫威午夜之子》Marvel's Midnight Suns

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《XCOM》團隊製作的《漫威午夜之子》亦帶來了自訂選項豐富的全新卡牌戰鬥系統，玩家需要像個超級英雄那樣聰明思考才能制敵致勝；建立合適的組隊、戰術性評估戰況，並策略性地發動攻擊對抗黑暗大軍。

在戰鬥之外遊戲也有生活和角色互動元素，玩家在領軍作戰之餘也會和Marvel英雄一起生活，讓玩家能在戰場外以全新角度看待漫威超級英雄。和英雄們培養關係及加深羈絆後更可解鎖額外能力。

更多《漫威午夜之子》Marvel's Midnight Suns遊戲畫面：



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《漫威午夜之子》將推出標準版、加強版、數位Plus版和傳奇版四種版本。標準版售價港幣468元，加強版售價港幣548元，遊戲對新世代主機進行了最佳化，亦包括5款高級外觀。數位Plus版則售價港幣625元，內含11款高級外觀；而最高級的傳奇版售港幣788元，內含的《漫威午夜之子》季票，收錄23款高級外觀以及4款追加擴充內容包，每款擴充內容均含一名新的可遊玩角色、新任務、新敵人以及額外角色外觀。

《漫威午夜之子》已於2022年12月2日在Windows PC（Steam及Epic Games Store）、PS5及Xbox Series X|S平台發售（加強版不設PC版本）；PS4、Xbox One和Switch版亦預定將在稍後時間推出。

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