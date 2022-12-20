Pokemon 朱/紫攻略 帕底亞圖鑑快速收齊方法 建議捕捉位置/一覽｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略帕底亞圖鑑快速補完方法，全圖鑑各精靈建議捕捉方法及位置。



帕底亞圖鑑全400隻一覽 快速收齊有方法

Pokemon 朱/紫的帕底亞圖鑑在未開放DLC現時一共有400隻，除了版本限定的精靈之外，都可以自己在遊戲中捕捉或進化獲得。不過由於一些精靈是稀有出現，又有一些精靈的進化條件較複雜，以下捉供幾條實用心得方便玩家效率地快速補完整個圖鑑，條件許可的話一兩晚就能補完整個帕式亞圖鑑了。

399 / 400，就差和人交換神獸了

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1. 完成整個遊戲（包括裡關）再來收圖鑑



未完成全部主線之前不建議太積極收集圖鑑，一來玩家需要道館徽章來捕捉等級較高的精靈，也需要打嬴5個寶主取得全部坐騎能力才能到達所有地區捉寵，更重要的是部份精靈（古代種 / 未來種）只出沒於裡關地圖「第零區」，換言之在全破主線之前根本沒辦法收齊圖鑑，那倒不如直接先爆機，等級和道具都充足之後再回頭一次過補圖鑑效率高得多。

先爆機再一口氣收圖鑑吧

2. 必備煙霧玉



開始補圖鑑之前強烈建議去買一個煙霧玉讓隊頭精靈攜帶，效果是出戰精靈擄帶時和野生精靈戰鬥必定可以逃走，可不要少看它，當你到處補圖鑑時經常會進入不想打的野生戰鬥，必定逃走能省下不少時間。煙霧玉可以在任意信使鳥包包商店中以15000元購買。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具

3. 部份精靈直接捉會易過自己進化



一些精靈的進化條件較繁複，例如需要好感度或是進化石等；但這些精靈也會有進化後版本可以直接捉，很多時直接去捉進化後的版本，會比自己升lv滿足條件來進化更容易。而有一些精靈的進化後版本為稀有出現，但是有固定地點必定出現的太晶化版本；例如路卡利歐就是好例子，比起找野生或花時間刷利歐路好感進化，直接去捉太晶化路卡利歐是最快最直接。

太晶化路卡利歐

當然並不是所有精靈都能直接捕捉進化後版本，一些進化後的精靈可能為稀有出現、以至根本沒有野生或太晶化版（例如臭臭泥），這些就只能自己升級進化了。可以用各種經驗糖果快速提升等級，或是去地圖西北邊大鍋湖沿岸打五十多級的野生精靈刷等。

4. 部份精靈生蛋會易過自己捉



一些精靈的進化前版本為稀有出現，但是進化後的形態卻很容易見到；這時比起費力去尋找未進化前的版本，不如直接捉一隻進化後的，然後用百變怪和牠經野餐生蛋來獲得最初的形態。例如懶人獺棲息在樹上（需要用衝刺撞樹隨機出現）而且還是稀有出現，運氣不好可能撞過百棵樹都見不到；但是其進化後版本「過動猿」就有好幾個地區都是一般出現隨便都能捉。與其花時間去找懶人獺，倒不如隨便捉一隻過動猿然後生蛋獲得懶人獺快得多。

懶人獺

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5. 善用三明治



一些較為少出現的精靈，可以利用三明治的遭遇力效果來提高出現機率，不少時候較難找到的精靈，在食用對應屬性的「遭遇力Lv3」的三明治後就很容易遇到，例如沙奈朵一般是雪山一帶稀有出現，但只要食一個妖精屬性遭遇力Lv3的三明治，之後隨便在雪山走幾步就可見到了。另外一個貼士是做三明治時，最後的麵包不用放在三明治上面，隨便丟到一旁也能做出該三明治的配方；反而是很多時放麵包時令材料跌落，變成了特製三明治失去原本的效果。

像這種材料多的三明治要再放好麵包根本是極度困難，乾脆做成pizza

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6. 版本限定精靈獲得方法



朱版和紫版分別有各自己版本限定精靈，而想要收齊圖鑑就必需要找方法得到另一個版本的限定精靈。方法主要有以下幾個：

- 魔法交換

交換隨機精靈，可以碰碰運氣，但始終完全不知道會換到什麼，無法作可靠的補圖鑑手段。

- 太晶團體戰

在寶可入口站選太晶團體戰，再連線到網路後即可看到其他玩家放出來的太晶團體戰求救。可以打到另一版本的限定精靈的太晶團體戰（例如班吉拉 / 暴飛龍），也可以遇到需要特殊條件進化的精靈（例如蒼刃劍鬼 / 巨鉗螳螂），也是補圖鑑的一個方法。但是一來什麼時候其他人開什麼太晶團體戰出來完全無法得知，而且就算看到也未必能搶到位加入，又即使加入到也不是100%穩嬴（雖然5星基本上不會翻車，但6星就難說了）；因此太晶團體戰是可以不時望望看看有沒有剛好缺的精靈，但不建議作為補圖鑑的主力。

太晶團體戰

- 進入另一版本的玩家的世界內捕捉

玩家也可以進入另一版本的玩家的世界內再去捕捉版本限定精靈，只是並不是很推薦這樣做，因為效率相當低。原因是野生精靈是根據玩家各自的版本來出現，例如紫版玩家進入朱版玩家世界，但紫版玩家自己一人探索時仍然是會出現紫版限定的精靈；想要見到朱版限定精靈的話，就需要兩個版本的玩家一起行動才有機刷出來。但是這樣野生精靈的刷新又會因為兩個版本不同的玩家一同行動而被「溝稀」，於是乎朱版限定的精靈出現率就更低了。可能明明自己探索時隨便都能捉到的版本限定精靈（例如隨風球），連線共遊後逛個十分八分鐘也未能見到。

- 和玩另一版本的玩家交換寵物

綜合以上，最理想的補圖鑑方法就是找一個有玩不同版本的朋友、各自捉好對方需要的精靈後一口氣交換才是最高效率。如果不幸沒有朋友的話，也可以利用現時各個Pokemon交流討論區或Discord group，在裡面找人「交換人質」。

另外這些方法基本上都必須要加入Nintendo Switch Online，並在遊戲中開啟連線模式才能使用。如果沒有Switch Online，大概就只能找玩另一個版本的朋友面對面連線再交換了。

由於圖鑑總數400隻數量較多，接下來將會按編號分成幾篇文章推出，可按編號來在對應的圖鑑文章中尋找自己想捉的精靈。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑一覽1-100

其他準神／幻獸／稀有精靈的位置可見另文攻略：

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