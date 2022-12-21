Pokemon 朱/紫攻略 帕底亞圖鑑一覽1-100 精靈捕捉／進化推薦｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，帕底亞圖鑑編號1-100一覽及精靈推薦捕捉位置/進化方式。



＊可善用ctrl+F或手機的「從頁面中尋找」功能來找特定精靈

帕底亞圖鑑 001-100

以下為《Pokemon 朱/紫》帕底亞地區圖鑑第1~100號，隨處可見或是在圖鑑所寫的聚居地容易找到的精靈就不別說明，較難找或進化/生蛋會比較容易入手的精靈則再作補充。一些基本原則是今集大部份精靈都不需特定天氣出現，只有少數精靈會受天氣影響，不過相對地不少都有分晝行或夜行，如幽靈系的精靈大都只於夜晚出現。另外是不同樣子的精靈只要捉到其中一款都算完成圖鑑。完整快速補圖鑑心得和精靈特殊進化條件可見另文：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑快速收齊方法 建議捕捉位置/一覽

👉Pokemon 朱/紫攻略｜全特殊進化條件一覽 海豚俠/棄世猴/仆斬將軍

001. 新葉喵

No. 001~009都是御三家，無法捕捉，不過可以通過生蛋量產，和選了其他御三定的玩家互相交換入手。



002. 蒂蕾喵

003. 魔幻假面喵

004. 呆火鱷

005. 炙燙鱷

006. 骨紋巨聲鱷

007. 潤水鴨

008. 湧躍鴨

009. 狂歡浪舞鴨

010. 愛吃豚

011. 飄香豚

012. 團蛛蛛

013. 操陷蛛

014. 豆蟋蟀

015. 烈腿蝗

016. 毽子草

017. 毽子花

018. 毽子棉

019. 小箭雀

020. 火箭雀

021. 烈箭鷹

022. 布撥

023. 布土撥

024. 巴布土撥

巴布土撥沒有野生出現或固定太晶化，只能自己進化（Let's go模式帶布土撥行1000步）或打太晶團體戰獲得。

025. 戴魯比

026. 黑魯加

027. 貓鼬少

028. 貓鼬探長

029. 貪心栗鼠

030. 藏飽栗鼠

031. 向日種子

032. 向日花怪

033. 圓法師

034. 音箱蟀

035. 粉蝶蟲

036. 粉蝶蛹

037. 彩粉蝶

038. 三蜜蜂

039. 蜂女王

040. 稚山雀

041. 藍鴉

042. 鋼鎧鴉

在第零區各處都有，不難捉到

043. 小福蛋

小福蛋和幸福蛋都極少出現，但是吉利蛋可以在北第3區用三明治輕鬆大量刷出，捉一隻之後生蛋和進化就能齊一套。詳細可見另文攻略：



👉Pokemon 朱/紫攻略｜極速刷Lv升等方法 廿分鐘無痛爆升50Lv

044. 吉利蛋

045. 幸福蛋

046. 露力麗

047. 瑪力露

048. 瑪力露麗

049. 溜溜糖球

050. 雨翅蛾

051. 泳圈鼬

052. 浮潛鼬

053. 烏波

054. 土王

055. 可達鴨（傻鴨）

056. 哥達鴨（高超鴨）

057. 咬咬龜

058. 暴噬龜

059. 寶寶丁

寶寶丁出現率低，建議捉胖丁再生蛋，胖丁在南3區有固定太晶化，桌台市東門出去不遠就會見到。

060. 胖丁

061. 胖可丁

062. 拉魯拉絲

拉魯拉絲和沙奈朵出現率都不算高，建議在雪山配合三明治捕捉，詳細可見另文攻略：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜沙奈朵出現位置及捕捉方法 快刷色違心得

063. 奇魯莉安

064. 沙奈朵

065. 艾路雷朵

艾路雷朵雖然有野生但是出現機率極低，也沒有固定的太晶化；建議去捉一隻男的奇魯利安（或者有男拉魯拉絲就稍稍練一下等），直接對奇魯利安用覺醒之石進化就可以了。

066. 催眠貘

067. 引夢貘人

068. 鬼斯

069. 鬼斯通

070. 耿鬼

耿鬼需要進信交換進化。

071. 一對鼠

在桌台市通往寶可夢聯盟的山路上有很多

072. 一家鼠

等級到25之後在隊中會自己進化（沒有進化畫面）

073. 皮丘（比超）

比超出現率偏低，如果未捉到的建議別花時間找，直接去大鍋湖北岸捉雷超再生蛋。圖鑑說雷超極少出現，但是在大鍋北面繞個圈通常都可見到兩三隻，不難遇到。



074. 皮卡丘（比卡超）

075. 雷丘（雷超）

076. 狗仔包

077. 麻花犬

078. 懶人獺

懶人獺需要撞樹隨機出現，而且出現機率奇低，可以撞過百棵樹都不出。強烈建議捉過動猿再生蛋。



079. 過動猿

080. 請假王

081. 甜竹竹

甜竹竹也是和懶人獺一樣要撞樹隨機出，比較建議捉甜舞妮生蛋了事。

082. 甜舞妮

083. 甜冷美后

甜舞妮學會踩踏後升級進化。沒有野生版本，但是有固定太晶化，可以去捉不用自己進。

084. 迷你美

085. 奧利紐

086. 奧利瓦

沒有野生和固定太晶化，但是進化等級不高只要30左右，建議自己進。

087. 盆才怪

088. 盆才樹

089. 岩狗狗

090. 鬃岩狼人

091. 小炭仔

092. 大炭車

093. 巨炭山

沒有野生版，但只需34級就可進化，建議自己進

094. 小貓怪

095. 勒克貓

096. 倫琴貓

097. 姆克兒

098. 姆克鳥

099. 姆克鷹

100. 花舞鳥

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