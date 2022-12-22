Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑一覽101-200 精靈高效入手方式｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，帕底亞圖鑑編號101-200一覽及精靈推薦捕捉位置/進化方式。



帕底亞圖鑑 101-200

以下為《Pokemon 朱/紫》帕底亞地區圖鑑第101~200號，隨處可見或是在圖鑑所寫的聚居地容易找到的精靈就不別說明，較難找或進化/生蛋會比較容易入手的精靈則再作補充。一些基本原則是今集大部份精靈都不需特定天氣出現，只有少數精靈會受天氣影響，不過相對地不少都有分晝行或夜行，如幽靈系的精靈大都只於夜晚出現。另外是不同樣子的精靈只要捉到其中一款都算完成圖鑑。完整快速補圖鑑心得、精靈特殊進化條件和其他圖鑑請見另文：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑快速收齊方法 建議捕捉位置/一覽

👉Pokemon 朱/紫攻略｜全特殊進化條件一覽 海豚俠/棄世猴/仆斬將軍

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑一覽1-100 精靈捕捉／進化推薦

101. 咩利羊

102. 茸茸羊

103. 電龍

104. 百合根娃娃

105. 裙兒小姐

106. 蘑蘑菇

107. 斗笠菇

如果不想自己進可以直接捉固定太晶化（等級30），位置可按圖放大

108. 啃果蟲

需要撞樹才有低機會出現，建議食用遭遇力:龍的三明治再在印記森林撞樹很快就能捉到。同樣在印記樹森林內可以撿到啃果蟲進化用的甜甜蘋果和酸酸蘋果，一步到位。

109. 蘋裹龍

對啃果蟲使用酸酸蘋果進化

110. 豐蜜龍

對啃果蟲使用甜甜蘋果進化

111. 跳跳豬

112. 噗噗豬

113. 怒鸚哥

114. 夢妖（紫版限定）

115. 夢妖魔（紫版限定）

出現率不算高，如果有暗之石建議對夢妖使用進化。

116. 幕下力士

117. 鐵掌力士

118. 好勝蟹

119. 好勝毛蟹

出現率一般，如果有冰之石多建議直接對好勝蟹使用進化

120. 夜盜火蜥

121. 焰后蜥

出現率低，建議捉到雌性夜盜火蜥後練等進化

122. 小小象

123. 頓甲

124. 銅象

125. 大王銅象

126. 圓陸鯊

在列柱洞很易捉到圓陸鯊和尖牙陸鯊，如果不會練，烈咬陸鯊可以去打固定太晶版，同樣在列柱洞內位於一條柱子上，需要攀岩。

127. 尖牙陸鯊

128. 烈咬陸鯊

129. 鹽石寶

130. 鹽石靈

131. 鹽石巨靈

在第零區可以直接捉但不算常見，懶得找可以自己練等/經驗糖果進化（38級）。

132. 長翅鷗

133. 大嘴鷗

134. 鯉魚王

135. 鯉魚龍

136. 刺梭魚

137. 戽斗尖梭

138. 野蠻鱸魚

139. 溶食獸（紫版限定）

140. 吞食獸（紫版限定）

141. 喵喵

142. 貓老大

143. 飄飄球（朱版限定）

144. 隨風球（朱版限定）

145. 花蓓蓓

出現率非常低，建議用花葉蒂生蛋，花葉蒂在各處都能捉到

146. 花葉蒂

147. 花潔夫人

北第3區低機會出現，如果有光之石多可直接對花葉蒂使用進化

148. 地鼠

149. 三地鼠

150. 煤炭龜

151. 呆火駝

152. 噴火駝

153. 銅鏡怪

154. 青銅鐘

155. 牙牙

156. 斧牙龍

157. 雙斧戰龍

沒有野生或固定太晶化，只能自己升級進（48級）或者太晶團體戰隨機遇到

158. 猴怪

159. 火爆猴

160. 棄世猴

火爆猴學會憤怒之拳（等級35學會）後使用20次再升級進化。如果招式沒有效果的話不計數。

161. 瑪沙那

162. 恰雷姆

163. 利歐路

164. 路卡利歐

利歐路是稀有出現但不算太難遇到，但野生路卡利歐的出現率就極低，由於需要好感度進化，如果不想自己練可以直接捉固定太晶化版本，位置及前往方法可見另文攻略：

👉 Pokemon 朱/紫攻略｜利歐路／路卡利歐出現位置 隱藏太晶化版地點

165. 炭小侍

在各地區稀有出現，記者自己是在南3區（桌台市東門外）捉到

166. 紅蓮鎧騎（朱版限定）

收集10個銅鏡怪的碎片後去穴紮鎮交換慶祝之鎧，對炭小侍使用進化。朱版玩家就算進入紫版玩家世界亦只能換到慶祝之鎧，想要蒼炎刃鬼只能找紫版玩家交換。

167. 蒼炎刃鬼（紫版限定）

收集10個來悲茶的碎片後去穴紮鎮交換咒術之鎧，對炭小侍使用進化。紫版玩家就算進入紫版玩家世界亦只能換到咒術之鎧，想要紅蓮鎧騎只能找朱版玩家交換。

168. 泥泥鰍

169. 鯰魚王

野生出現率較低，建議幫泥泥鰍練等進化

170. 光蚪仔

171. 砲肚蛙

172. 黏黏寶

173. 黏美兒

174. 黏美龍

黏美龍沒有野生或固定太晶化，不過在大鍋湖西岸可以很易捉到50級左右的黏美兒；先捉好黏美兒到一見到下雨時就在箱子拿出來食經驗糖果升級就可進化。

175. 不良蛙

176. 毒骷蛙

177. 電海燕

178. 大電海燕

179. 伊布（伊貝）

伊貝本身出現機率不高，但幸好所有伊貝的進化形態都有固定太晶化可直接捕捉，不用自己捉/生幾隻伊貝出來進化。全伊貝位置可見另文攻略：

👉 Pokemon 朱/紫攻略｜全屬性伊貝（伊布）太晶化位置一覽 仙子伊貝

180. 水伊布

181. 雷伊布

182. 火伊布

183. 太陽伊布

184. 月亮伊布

185. 葉伊布

186. 冰伊布

187. 仙子伊布

188. 土龍弟弟

189. 土龍節節

在第零區低機率出現，一般來說在捉古代／未來種時會順路遇到；如果真的沒有就讓土龍弟弟學習強力鑽後升級進化。

190. 四季鹿

+ 1

191. 萌芽鹿

192. 麒麟奇

193. 奇麒麟

在第零區有很多

194. 臭泥

195. 臭臭泥

196. 偶叫獒

197. 獒教父

198. 毒電嬰

199. 顫弦蠑螈

200. 咚咚鼠

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