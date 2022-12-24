Pokemon 朱/紫攻略 帕底亞圖鑑一覽201-300 精靈高效入手方式｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，帕底亞圖鑑編號201-300一覽及精靈推薦捕捉位置/進化方式。



帕底亞圖鑑201-300

以下為《Pokemon 朱/紫》帕底亞地區圖鑑第201~300號，隨處可見或是在圖鑑所寫的聚居地容易找到的精靈就不別說明，較難找或進化/生蛋會比較容易入手的精靈則再作補充。一些基本原則是今集大部份精靈都不需特定天氣出現，只有少數精靈會受天氣影響，不過相對地不少都有分晝行或夜行，如幽靈系的精靈大都只於夜晚出現。另外是不同樣子的精靈只要捉到其中一款都算完成圖鑑。完整快速補圖鑑心得、精靈特殊進化條件和其他圖鑑請見另文：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑快速收齊方法 建議捕捉位置/一覽

👉Pokemon 朱/紫攻略｜全特殊進化條件一覽 海豚俠/棄世猴/仆斬將軍

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑一覽1-100 精靈高效入手方式

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑一覽101-200 精靈高效入手方式

201. 帕奇利茲

202. 滋汁鼴

203. 塗標客

204. 驚角鹿

205. 哎呀球菇

206. 敗露球菇

207. 霹靂電球

208. 頑皮雷彈

雷霆彈的出現率效低，但是霹靂彈基本上在穴扎鎮東面寶可夢中心旁邊就有，建議捉霹靂彈之後練功/餵糖升級進化。

209. 小磁怪

210. 三合一磁怪

211. 自爆磁怪

在大穴外圍的山上半空出現，但是很不好找，建議捉三合一磁怪再用雷之石進化了事

212. 百變怪

捕捉方法可見另文攻略：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜百變怪出現位置&捕捉方法｜Switch寶可夢

213. 卡蒂狗

214. 風速狗

215. 熊寶寶

216. 圈圈熊

217. 貓鼬斬

218. 飯匙蛇

219. 青綿鳥

220. 七夕青鳥

221. 坐騎小羊

222. 坐騎山羊

223. 肯泰羅

224. 小獅獅

225. 火炎獅

226. 臭鼬噗（朱版限定）

227. 坦克臭鼬（朱版限定）

228. 索羅亞

229. 索羅亞克

索羅亞和索羅亞克跟百變怪一樣，會幻化成其他精靈的外貌、進入戰鬥後才會顯出現原型；個人感覺在大鍋湖北面遇到索羅亞克的機會較高，建議可以在大鍋湖北帶要升級進化的精靈練功順便撞索羅亞克，撞到後再生蛋補索羅亞圖鑑。

230. 狂拉

231. 瑪狃拉

出現率很低，個人有在霜抹山瞭望塔外面遇到過；如果找不到建議讓狃拉持有銳利之爪在晚間升級進化算了

232. 黑暗鴉

233. 烏鴉頭頭

234. 哥德寶寶

哥德寶寶和哥德小姐的出現率都極低，但哥德小童在焙固鎮附近很易就能捉到，建議別花時間找另外兩隻，直接捉哥德小童後生蛋＋升級進化補圖鑑。

235. 哥德小童

236. 哥德小姐

237. 來悲茶

在焙固鎮東面廢墟有大量

238. 怖思壺

對來悲茶使用破裂的茶壺或缺損的茶壺進化，兩者都要靠地上撿得

239. 謎擬Q

入手方法可見另文攻略：

👉 Pokemon 朱/紫攻略｜謎擬Q出現位置及捕捉法 太晶化地點｜寶可夢

240. 鑰圈兒

241. 愛管侍

242. 納噬草

243. 怖納噬草

怖納噬草：納噬草在Let’s Go模式（R鍵）中步行1000步後升級進化，不過記者自己有在大鍋湖北面見過不止一次，不想自己進化的話可以碰碰運氣

244. 原野水母

245. 陸地水母

246. 熱帶龍

247. 偽螳草

248. 蘭螳花

249. 毛崖蟹

250. 熱辣娃

251. 狠辣椒

252. 刺球仙人掌

253. 夢歌仙人掌

沒有野生或固定太晶化版本，不過32級就能進化，帶一帶升就可以了

254. 蟲滾泥

255. 蟲甲聖

與蟲滾泥在Let’s Go模式（R鍵）中步行1000步後升級進化，沒有野生或固定太晶化版本，只能自己進化或是太晶團體戰碰運氣看有沒有了

256. 毛球

257. 摩魯蛾

258. 榛果球

要撞樹才會隨機出現，但是出現機率很低，建議直接去大鍋湖北岸捉一地都是的佛烈托斯再生蛋獲得

259. 佛烈托斯

260. 飛天螳螂

261. 巨鉗螳螂

飛天螳螂攜帶金屬膜再通迅交換進化，也可以在太晶團體戰遇到

262. 赫拉克羅斯

263. 飄飄雛

264. 超能豔鴕

265. 沙河馬

266. 河馬獸

267. 黑眼鱷

在沙漠西南邊，其實不難出但因為會潛在沙中，很容易看漏或誤以為是沙河馬而沒有捕捉。

268. 混混鱷

沒有野生或固定太晶化版本，帶練/餵糖到20級進化

269. 流氓鱷

沒有野生或固定太晶化版本，帶練/餵糖到40級進化

270. 沙包蛇

271. 沙螺蟒

272. 泥驢仔

273. 重泥挽馬

274. 燃燒蟲

275. 火神蛾

276. 寶貝龍（紫版限定）

寶貝龍出現率很低，暴飛龍則沒有野生或固定太晶化版本，不過中間的甲殼龍在通往焙固鎮的洞窟內不難捉到，建議直接捉甲殼龍再生蛋&練級進化補圖鑑。



277. 甲殼龍（紫版限定）

278. 暴飛龍（紫版限定）

279. 小鍛匠

280. 巧鍛匠

281. 巨鍛匠

282. 迷布莉姆

在自家西邊的小匙小徑盡頭有個湖，附近就有迷布莉姆；提布莉姆出現率低，布莉姆溫則是沒有野生或固定太晶化版，建議早點捉迷布莉姆後直接帶練/餵糖進化



283. 提布莉姆

284. 布莉姆溫

285. 搗飛小妖

286. 詐唬魔

287. 長毛巨魔

沒有野生或固定太晶化版本，建議可在印記樹林捉詐唬魔再帶練/餵糖升級進化

288. 海地鼠

289. 三海地鼠

290. 下石鳥

291. 波普海豚

292. 海豚俠

波普海豚達到38級後在連線模式（多人遊玩）中升級進化，必須要進入別人世界/讓別人進入自己世界一次才能進化。

293. 噗隆隆

294. 普隆隆姆

295. 摩托蜥

296. 拖拖蚓

297. 勾魂眼

298. 怨影娃娃

299. 詛咒娃娃

出現率很低，建議怨影娃娃帶練/餵糖升級，37級進化

300. 列陣兵

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽

👉Pokemon 朱/紫攻略｜精靈親密度（友好度）快速提升及確認方法

其他準神／幻獸／稀有精靈的位置可見另文攻略：

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