Pokemon 朱/紫攻略 帕底亞圖鑑一覽301-400 精靈高效入手方式｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略帕底亞圖鑑編號301-400一覽及精靈推薦捕捉位置/進化方式。



帕底亞圖鑑301-400

以下為《Pokemon 朱/紫》帕底亞地區圖鑑第301~400號，隨處可見或是在圖鑑所寫的聚居地容易找到的精靈就不別說明，較難找或進化/生蛋會比較容易入手的精靈則再作補充。一些基本原則是今集大部份精靈都不需特定天氣出現，只有少數精靈會受天氣影響，不過相對地不少都有分晝行或夜行，如幽靈系的精靈大都只於夜晚出現。另外是不同樣子的精靈只要捉到其中一款都算完成圖鑑。完整快速補圖鑑心得、精靈特殊進化條件和其他圖鑑請見另文：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑快速收齊方法 建議捕捉位置/一覽

👉Pokemon 朱/紫攻略｜全特殊進化條件一覽 海豚俠/棄世猴/仆斬將軍

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑一覽1-100 精靈高效入手方式

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑一覽101-200 精靈高效入手方式

👉Pokemon 朱/紫攻略｜帕底亞圖鑑一覽201-300 精靈高效入手方式

301. 摔角鷹人

302. 花岩怪

303. 嗡幅

304. 音波龍

305. 多龍梅西亞（紫版限定）

306. 多龍奇（紫版限定）

307. 多龍巴魯托（紫版限定）

308. 晶光芽

309. 晶光花

在第零區很易捉到

310. 洛托姆

捕捉方法可見另文攻略：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜洛托姆捕捉及形態變換方法 型錄入手位置

311. 墓仔狗

312. 墓揚犬

313. 智揮星（朱版限定）

314. 投擲猴（紫版限定）

315. 樹枕尾熊

316. 幼基拉斯（朱版限定）

317. 沙基拉斯（朱版限定）

318. 班基拉斯（朱版限定）

319. 巨石丁（朱版限定）

320. 冰砌鵝（紫版限定）

321. 啪嚓海膽

322. 沙丘娃

323. 噬沙堡爺

324. 呆呆獸

325. 呆殼獸

326. 呆呆王

呆呆獸攜帶王者之證通訊交換進化

327. 無殼海兔

328. 海兔獸

329. 大舌貝

330. 刺甲貝

331. 千針魚

332. 愛心魚

333. 螢光魚

334. 霓虹魚

335. 磨形彩皮魚

336. 保母曼波

337. 垃垃藻（朱版限定）

338. 毒藻龍（朱版限定）

339. 鐵臂槍蝦（紫版限定）

340. 鋼炮槍蝦（紫版限定）

341. 麻麻小魚

342. 麻麻鰻

343. 麻麻鰻魚王

沒有野生版本，但是在北第1區北方的小島上有固定太晶化版本可以捉，不用自己練。

344. 好壞星

345. 超壞星

沒有野生版本，但是在東第1區瞭望塔附近有固定太晶化版本可以捉，不用自己練。

346. 纏紅鶴

347. 迷你龍

348. 哈克龍

349. 快龍（啟暴龍）

迷你龍和哈克龍在大鍋湖很易捉，想直接捉啟暴龍的話可參考另文攻略：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜啟暴龍（快龍）出現位置及捕捉方法｜寶可夢

350. 雪吞蟲

351. 雪絨蛾

352. 雪笠怪

353. 暴雪王

354. 信使鳥

355. 噴嚏熊

356. 凍原熊

357. 雪童子

358. 冰鬼護

359. 雪妖女

野生雪妖女出現率不高但也未至於沒見過；懶得找／進化的話可直接打固定太晶化，在雪山的最南邊

360. 幾何雪花

361. 走鯨

362. 浩大鯨

浩大鯨出現率偏低，但走鯨就雪山一地都是，懶得找浩大鯨但又有冰之石多的話可直接給走鯨進化

363. 冰寶

364. 冰岩怪

365. 毛頭小鷹

366. 勇士雄鷹

367. 駒刀小兵

368. 劈斬司令

369. 仆斬將軍

讓劈斬司令攜帶首領之證，擊敗3隻在駒刀小兵群中的劈斬司令後升級進化。在駒刀小兵群中的劈斬司令身上帶有首領之證，可捕捉或用偷取道具的招式獲得。建議在竹林食用遭遇力：鋼的三明治就可更易遇到駒刀小兵群；如果不吃三明治往往只會見到落單的劈斬司令，打了也不計數。

370. 單首龍（朱版限定）

371. 雙首暴龍（朱版限定）

372. 三首惡龍（朱版限定）

373. 輕身鱈

374. 吃吼霸

375. 米立龍

由376到381的精靈以及397均為「古代種」精靈，全部為朱版限定，完成裡關後在第零區就能捉到。



376. 雄偉牙

377. 吼叫尾

378. 猛惡菇

379. 振翼髮

380. 爬地翅

381. 沙鐵皮

由382到387的精靈以及398均為「未來種」精靈，全部為紫版限定，完成裡關後在第零區就能捉到。詳細位置可見另文攻略：



👉Pokemon 朱/紫攻略｜全未來種位置一覽 鐵武者 鐵荊棘(未來班吉拉

382. 鐵轍跡

383. 鐵包袱

384. 鐵臂膀

385. 鐵脖頸

386. 鐵毒蛾

387. 鐵荊棘

388. 涼脊龍

389. 凍脊龍

390. 戟脊龍

沒有野生或固定太晶化，只能自己進。涼脊龍在雪山以不算太難遇到的低機率出現，如果真的沒見過可使用遭遇力：龍的三明治就可在雪山見到一堆涼脊龍

391. 索財靈

索財靈和賽富豪相關請開另文攻略：



👉Pokemon 朱/紫攻略｜索財靈進化 硬幣快速入手方法 全寶箱位置

392. 賽富豪

393到396的精靈均為「災禍寶可夢」，需要在地圖各處收集樁柱（楔）解開封印後在其祠堂捕捉。全樁柱及祠堂位置可見另文攻略：



👉Pokemon 朱/紫攻略｜4隻被封印準神捕捉方法 相應樁柱位置一覽

393. 古簡蝸

394. 古劍豹

395. 古鼎鹿

396. 古玉魚

397轟鳴月為朱版限定、398鐵武士為紫版限定，不過捕捉的位置相同。詳細地點可見另文攻略：



👉Pokemon 朱/紫攻略｜全未來種位置一覽 鐵武者 鐵荊棘(未來班吉拉

397. 轟鳴月

398. 鐵武者

399 & 400. 固勒頓、密勒頓

固勒頓和密勒頓分別為朱版限紫版的封面神獸；當玩家完成裡關後，可以回到第零區再捉一隻神獸，以之和另一版本玩家交換就可以儲齊兩款神獸了（坐騎神獸不能交換）。詳細位置可見另文攻略：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜爆機後開放元素 / 內容一覽 捉第二隻神獸

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽