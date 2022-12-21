街霸35週年盲盒／SPY X FAMILY收藏卡開箱｜最近便利店密密推出動漫人物、遊戲主題的精品，今次就輪到《Street Fighter街頭霸王》35週年盲盒，以及近期人氣急升的《SPY X FAMILY 間諜家家酒》收藏卡。記者將這些禮品提早入手，當然第一時間為大家開箱！



Street Fighter 街頭霸王 35週年盲盒公仔（＄99／盒）（林勇 攝）

不少80後的朋友一定認識的格鬥街機《Street Fighter 街頭霸王》系列，原來已經踏入35 週年了，今次7仔便利店為一眾街霸迷帶來了一系列「街頭霸王 35 週年盲盒」，以《街頭霸王 2》人氣的角色製作出模型，包括Ryu、春麗、Blanka、蘇聯佬、拳王以及VEGA抓佬，大家可以隨機抽中其中位角色，加上2個秘密模型・這個經典的《街頭霸王》系列絕對值得收藏！

👇👇6款街霸角色開箱👇👇

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《SPY X FAMILY 間諜家家酒》收藏咭全新第二彈同樣登陸便利店了，今次除了有第一季動畫中各個精彩情景，更重點收錄劇中安尼亞的插畫，尤其是安尼亞的「精彩表情包」。收藏咭合共35款設計，款款都好可愛！SPY X FAMILY fans絕對不容錯過！

SPY X FAMILY 間諜家家酒 收藏卡（＄22／件）（林勇 攝）

👇👇SPY X FAMILY 間諜家家酒 收藏卡👇👇

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以上精品今日起已登陸7仔便利店，動漫、遊戲迷千萬不要錯過。