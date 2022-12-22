二手玩具市場向來興旺，除了網拍外，一些收購二手玩具的實體店，也會在facebook等平台搞競投拍賣，因為起bid價遠低於市價，吸引不少網民競投。然而最近有網民發現，一家玩具店懷疑在拍賣中造假，被截圖後於各大玩具討論區唱通街！即睇疑似造假的手法及被揭發的過程。



自己拍賣自己投

事發於12月中左右，有網民在facebook「香港玩具假貨,假店情報站」群組發文「原來而家d鋪頭會自己托價㗎？😂」，指一家二手玩具店「HF」（簡稱）的玩具拍賣造假：帖文中有兩張圖片，都是同一款Kamen Rider Build Great Cross-Z SHF figure正在出價競投。只要「photo hunt 找不同」就會發現：店方疑似想以「鬼戶口」托一口價，誰知一時錯手使用了公司戶口出價（左圖），1分鐘後才發現並急急腳刪留言，重新以「鬼戶口」出價（右圖），但過程被網民cap圖揭發造假真相。

fb「香港玩具假貨,假店情報站」截圖

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一石激千浪，平時覺得這網店拍賣很可疑，但又沒有證據只能忍氣吞聲的苦主紛紛爆料，原來這個「鬼戶口」早已非常出名，每每在競投差不多完結時出手，將拍賣價托高至與市價相近。自己拍賣自己投、自己留言自己覆，難怪有網民會用金句回覆。

有件貨本來叫價到300，忽然有另一個用戶在同一天叫了8口價，自己同自己爭到750，之後就收到店方留言表示PM約交收，神奇。

亦有網民爆料，原來這家店曾經因為不滿意拍賣叫價，黑面並收起貨品。

甚麼原來早已有人在拍賣中「預言」會有人托價，而「鬼戶口」亦照托可也。

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拍賣只是副業

一間搞拍賣玩具的店鋪，大部份好料最終都是自己扮出價收回，那又如何經營下去？有疑似知情者爆料（留言已被「HF」刪除），原來這家店最賺錢是使用家族生意擁有的廠廈裝修成玩具迷你倉，當租客最終「退坑」或想出清玩具時，就一條龍代客搞拍賣。他們根本不介意一兩件玩具賺少一百幾十，自製大量拍賣交投，吸引人租倉、收二手、寄賣才是真目標。

事後店方雖然未有正式承認造假托價，只表示是出現不恰當的情況，不過就宣布無限期取消拍賣活動。

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其實以1蚊開價拍賣，之後自己托價，在Yahoo香港拍賣時代已一直存在。由於雅虎拍賣需要按起bid價支付上架費，先開個平到極的起bid價（上架費2蚊），之後用鬼戶口托價，最終無反應就下架重新拍賣，已經是老掉牙的手法。不過在facebook戶口自己拍叫價拍賣，就連向官方投訴也做不到，記者只可以給出以下個建議：

1）心急想玩不如直接買定價商品。



2）先了解市價並理性落價，不要受投標氣氛影響而叫價過高。



3）如店方真的以鬼戶口托價，之後無真正玩家叫價，賣家只能扮作成交，隔一段時間又重新上架，一於鬥長命。



4）不可信的平台就blacklist，不要再參加競投，浪費時間。



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