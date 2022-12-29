PlayStation節日優惠&日服eShop特賣 多款今年新出大作打折｜2023年將至，各大遊戲廠商及平台都趁勢推出年末減價促銷活動，除了Steam冬日特賣winter sale之外，當然少不了PlayStation store和任天堂eShop都有節日減價活動，而今次兩者的特賣都頗有看頭，以下推薦一些抵買之選讓玩家可以買定Game等過年玩。



PlayStation特賣陣容強勁 多款今年新作減價

今次PlayStation冬日特賣的陣容相當不錯，有超過800款遊戲打折出售，如果將DLC等追加內容也計算在內，打折的商品更是接近1700件。重點是今次特賣更包括Elden Ring艾爾登法環、地平線西域禁地、索尼克未知邊境、Star Ocean The Divine Force等多款在今年才推出的新作、大作，同時折扣率也是理想，最低可低至兩折；如果正想找一些遊戲在之後新年和農曆新年假期打就再適合不過。是次優惠期到1月18日（部份遊戲的優惠期到1月6日完結），以下推薦一些抵買之選：

PS Store節日優惠

👉2022／23最新｜Switch免費遊戲30款推薦 即下載即玩 單機連線均有

按圖放大睇PlayStation Store節日優惠 20隻必買推薦：



+ 15

【01】 艾爾登法環 PS4 & PS5 HK$335.30（-30%）

【02】 Resident Evil Village PS4 & PS5 HK$154.00 （-50%）

【03】 地平線 西域禁地 普通版 HK$323.76（-43%）

【04】 電馭叛客 2077 PS4 & PS5 HK$199.00（-50%）

【05】 Red Dead Redemption 2 PS4 HK$154.44（-67%）

【06】 VALKYRIE ELYSIUM PS4&PS5 HK$239.50（-50%）

【07】 高譚騎士 PS5 HK$328.80（-40%）

【08】 STAR OCEAN THE DIVINE FORCE PS4&PS5 HK$335.30（-30%）

【09】 索尼克 未知邊境 PS4&PS5 HK$236.60（-30%）

【10】 Tactics Ogre: Reborn HK$339.15（-15%）

👉聖誕新年必玩｜Switch 10款高質Party派對遊戲推薦 免費都有選擇

【11】 審判之逝：湮滅的記憶 PS4 & PS5 HK$195.20（-60%）

【12】 邊緣禁地3 PS4&PS5 HK$70.20（-85%）

【13】 Evil West HK$374.40（-20%）

【14】 EA SPORTS 《FIFA 23》 PS5 HK$274.50（-50%）

【15】 鹽與獻祭 HK$88.80（-40%）

【16】 DNF Duel PS5 HK$199.50（-50%）

【17】 Ghostwire: Tokyo PS5 HK$187.20（-60%）

【18】 小蒂娜的奇幻樂園 PS4 HK$234.00（-50%）

【19】 MELTY BLOOD: TYPE LUMINA PS4 HK$258.70（-35%）

【20】 卡里古拉2 PS4 HK$234.00（-50%）

👉Steam Deck亞洲出貨｜行版即將付運｜7種必備周邊遊戲體驗更完美

日本Nintendo Switch eShop新春特賣

另外是日本Nintendo eShop也有年末特價促銷，以任天堂第一廠遊戲為主多款大作打折，加上日圓匯率目前仍然算低，應該是相當實惠。

日本Nintendo eShop新春特賣

按圖放大睇日本Nintendo eShop新春特賣重點內容：



👉鋼之鍊金術師M攻略｜新手必知5件事 開荒組隊心得 商城課金建議