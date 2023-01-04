鍾培生Toyz擂台隻揪 拳賽酬金高達港幣8位數 兩人恩怨情仇史整理｜香港電子競技有限公司創辦人兼行政總裁、有「香港電競之父」之稱的鍾培生今日（1月4日）上午時份在Facebook發表帖文，指自己將在今年於台北舉辦拳賽，今次更和會著名電競選手Toyz劉健偉同台對決。



繼培生擂台後再辦拳賽 拳酬高達港幣8位數

鍾培生今天（1月4日）上午時份於Facebook發表帖文，表示「2023年會在台北與劉偉健Toyz打場拳擊比賽，感謝主辦單位和贊助商令我以港幣8位數字破了大中華區的拳酬紀錄。所有拳賽收益將會回饋培生培心會員，支持中小企業和本地製作團隊，詳情將會由主辦單位在記者會公佈， Toyz 後會有期！」

鍾培生 Derek.cheung.5 FB截圖

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遊戲界一起吃花生

消息一出震撼整個港台澳網路及遊戲界，由於鍾培生和Toyz兩人的恩怨瓜葛糾纏多年，令賽事更添「花生」式娛樂色彩。而2021年時鍾培生主辦「培生擂台」和本地藝人林作對賽，當時已有許多網民半開玩笑地要求下次能否和Toyz打，而到竟然今年成真，亦是今次拳賽消息如此受關注的一個原因。

按圖放大睇鍾培生 Toyz劉偉健兩人十年恩怨簡史：



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帖文在撰文時已獲5千讚好和近千轉發，網友留言有「感謝生哥幫忙台灣打擊罪犯」、「太神啦」、「8位數港幣我真的原地嚇到」、「又可以睇almighty dragon 花式開場」等等。

若鍾培生指的拳酬達8位數港幣沒有水份，假設為最少的1千萬港幣、由鍾培生和Toyz兩人平分的話，Toyz也可得500萬港元報酬，說不定比他之前在台灣販賣大麻煙彈搵得更多。

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