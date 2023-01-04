崩壞星穹鐵道、FF7 Ever Crisis 2023年必玩最期待手遊10款推薦｜2023年對機迷來說肯定是忙碌的一年，主機和電腦遊戲方面有多款重量級大作預定在今年推出，那邊廂手遊方面亦有不少注目作品，以下整理10款預定或期望於2023年推出的大作手機遊戲，記得為你的手機／平板預留空間到時裝Game！



可能是受原神帶動 2023年3D手遊大作多

不知道是不是受到《原神》在全球大成功的影響，接下來2023要推出的手機遊戲不乏3D開放世界以及跨平台遊戲，對於喜歡這類遊玩/經營模式的玩家而言應該會歡迎。如果你本身有玩《原神》，可留意其開發商米哈遊在接下來將會有兩款全新遊戲《崩壞：星穹鐵道》以及《絕區零》推出，雖然玩法和原神不盡相同但重點是角色同樣香爆，喜歡原神的話說不定也會對到你胃口。其他注目手遊大作有FF7補完計劃之一的《FF7 Ever Crisis》、延期多時有望在2023年推出的《瑪奇M》等；另外刺客教條、全境封鎖也預定會推出系列手遊新作。

我現在只想玩崩壞星穹鐵道

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按圖放大睇2023年必玩最期待手遊10款推薦：



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2023年必玩最期待手遊10款推薦（詳細介紹請見圖輯）：



1. 崩壞：星穹鐵道 Honkai Star Rail



2. 絕區零 Zenless Zone Zero



3. 全境封鎖：曙光 Tom Clancy:The Division Resurgence



4. 刺客教條：代號玉石 Assassin's Creed Codename JADE



5. FF7 Ever Crisis



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6. 明日方舟：終末地



7. 瑪奇 Mobile



8. Ashfall



9. 燕雲十六聲 Where Winds Meet



10. PayDay: Crime War 搶薪日：犯罪大戰



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Overwatch 鬥陣特攻都有機會有手遊版？

最後提提一個未有官方正式發布的傳言「Overwatch手機版」，雖然官方從未公開表示Overwatch會登陸手機平台，不過在2021年時有人發現暴雪正在招聘Product Manager，負責Diablo，Hearthstone以及Overwatch等手機遊戲項目。除非是暴雪打錯否則Overwatch手機版應該是正在開發中的項目；自PUBG Mobile成功之後越來越多手機射擊遊戲面世，Overwatch也有手機版並不令人意外。