永恆靈魂開荒攻略 新手必知5件事 各陣營推薦角色 商城課金推薦｜由韓國遊戲公司Kakao Games 發行及其營運合作夥伴Glohow在台營運的全新收集型RPG手遊 《永恆靈魂》已在1月5日全球同步正式開服，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲早期開荒攻略、新手必知5件事及商城課金推薦。



1. 永恆靈魂實際上就是一款放置型遊戲

《永恆靈魂》雖然自稱「全新收集型RPG」、畫面和角色模組則為類似《原神》、《鋼之鍊金術師M》的卡通渲染風格，但實際上玩法是近一兩年很流行這類放置型玩法：主線（遊戲中稱為戰線）只能通關一次不能重覆刷，但是遊戲會按照玩家的戰線進度來隨時間自動累積。其他組隊、育成相關法玩也和現時流行的放置型遊戲大同小異，如果有玩過《三國志幻想大陸》、《Memento Mori》或是最近很紅的《勝利之女神: 妮姬》的話應該很易上手。

當看到教學提示「就算玩家不在時也會自動累積戰利品」就馬上知道「又一款放置型手遊了」

首抽相關可見另文攻略：



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2. 組隊和育成相關 只需集中升5隻主力角色

放置型遊戲的特點是並非擁有一兩隻所謂T0角色就能帶動整個遊戲，而是需要有能湊成隊型的角色；這是因為遊戲有所謂「陣營加成」，遊戲中的角色分成人類、獸人、妖精、不死、天使及惡魔6個陣營，以同陣營的角色編成出戰能獲得額外能力加成。一般而言早期以「3+2」陣營較容易達成，到中期開始角色多了之後就可改以「4+1」或同陣營5位為組隊目標。

天使是百搭，惡魔則是獨自有陣營加成

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例如像是記者在新手自選10抽中選了西荷、然後在pick up池抽出梅菲，這時隊中已有2獸人+2人類，亦有齊輸出及補師，只要再找一個人類或獸人族的坦克角色，即可組成3+2陣營，能使用好一段時間了。

有西荷和梅菲支援下的米卡超強

而到了遊戲中後期基本上所有角色都需要擁有，一來遊戲有「靈魂連結」系統，集齊特定角色後可獲得能力值加成，二來玩家也需要每個陣營都一隊成型的隊伍來打傳送門（即其他放置遊戲中的「爬塔」），加上陣營之間又有相剋關係，換言之就是理想情況是天使和惡魔以外4個陣營都各有一隊。

角色育成方面，玩家只需要投資在5位主力角色身上，因為遊戲中有著放置型遊戲必備的「等級同步系統」，透過此系統，玩家可將等級最高的5位角色中最低等級的一位同步至其他角色。而玩家也可隨時花費少量永恆石（水晶）來重置任意角色的等級，重置等級後所使用的全部經驗及素材都會返還，讓玩家可以隨時將等級「轉移」去新入手的主力角色，或是將之前錯誤分散投資的經驗集合起來。

也因為有等級同步的關係，建議盡量將角色的等級平均提升，以提高同步等級

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3. 蛋池相關 各陣營推薦角色

永恆靈魂蛋池中4星角色（史詩級 / 紫色）出現機率為4%，不算太差；不過作為放置型遊戲，永恆靈魂非常依賴角色突破。因為不突破的角色等級上限只得80，只得80等的話很快就會卡關；但相對地如果能集中突破5隻角色，就以藉由等級同步功能將突破後的等級同步至其他未能突破的角色。因此在永恆靈魂中比起漫無目的地集郵收集不同角色，更重要的是獲得能突破階級的角色。

角色突破需要消耗相同角色以及同陣營的其他角色（肥料），據回報一隻4星角色要滿突的話一共需要抽到8隻；如果刷完首抽後已大致確定了陣營方向，可以適度投資在「陣營抽蛋」中，以提高獲得相同角色的機會來突破。當然也可以將石頭用在pick up池中，一來獲取相同角色機率更高，二來累積一定抽數後就可直接獲得pick up角色（補底）。最後是稀有度為「一般」的角色無法突破，唯一的用途就是分解來獲得升級素材。

pick up池首40抽會送10抽，然後80抽有60角色碎片也就是直接換取角色，換言之70抽就一定有一隻。

以下推薦每個陣營的強力角色，讓玩家作組隊參考：

+ 3

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4. 最重要就是推主線

在這類放置型遊戲中最重要的只有一件事，就是推主線（戰線），不單因為資源自動累積量按主線進度增加，而且許多重要功能都需要主線進度解鎖，例如第2章中段的領地功能（亦即其他遊戲中的家園建設），可開放打工（亦即其他遊戲中的遠征）功能獲取額外資源，而這些功能有些是按照現實時間每日重置，換言之越遲開放就越蝕。因此在開局之後就要馬上狂推主線，能推多遠就推多遠，直到真的推不動時再看看有沒有其他地方能獲得資源來提升戰力以再推主線。

5. 好友要盡快加滿

加好友亦是放置遊戲的重點之一，好友之間可以每天互相贈送友情點，友情點可用來友情抽蛋，而友情抽蛋也有機會出史詩級角色，是相當重要的資源。本來遊戲中應該有推薦好友的功能，但不知道是有bug還是什麼原因無法使用，建議可利用討論區或discord group等互相加好友，不要蝕了友情點數。在打通2-26之後會開啟公會功能，也可以加了公會之後將成員們加為好友。

永恆靈魂

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商城課金推薦

雖然永恆靈魂對角色突破要求高、高等裝備（遺物）也要抽蛋獲得是頗有壓力，但相對地本作的商城物品就較為友好。

首先月卡有大小兩款，小月卡28港元，大月卡88港元，以30日領足計，前者合共可獲3300、後者可獲9950永恆石。大小月卡的還原率都非常高，就算是輕課玩家也建議可全買。而大月卡有個特點是己方戰力比關卡建議戰力高出30%時可直接跳過戰鬥，早期推主線可以省下一些時間。

永恆靈魂

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然後是靈魂通行證（戰鬥通行證），付費版88港元，全部領完可獲30抽、1張指定陣營史詩角色券以及120個史詩精靈記憶i.e.兩隻隨機史詩角色，以還原率計是相當抵課（不像現時有些遊戲就算付費通行證也幾乎不送抽...不過本作對抽蛋需求較大，也是一種平衡）。如果大小月卡+通行證全課，每個月需要204港元，看你捨不捨得拿這個數目出來玩手遊了。

永恆靈魂

其他禮包方面，兩個上市紀念禮包和新手救援特別召喚禮包都是抵課之選，成長禮包也是抵課，購買後每達到主線指定進度後就可領取永恆石；不過建議可等玩到推到一定進度才回頭去買，否則太早買了結果還是玩不了一會就棄坑那就不值了。其他禮包就不太化算，尤其是角色禮包要三百多港元才有指定4星角色並不太抵（除非你是課金不眨眼的課長）。