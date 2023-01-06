GravaStar Mars Pro藍牙喇叭｜鐵球Figure 識得播歌仲有電競閃燈

藍牙喇叭發展至今，技術相差無幾，除非廠方使用勁cheap的單元，否則聲低不會太差。所以賣點往往只是品牌效應及設計外觀。GravaStar 這家美國音響潮牌走Cyberpunk 電競科幻風格，專攻同時喜愛電競+音樂的年輕人，最近有款Tripod三腳鐵球型的藍牙喇叭GravaStar Mars Pro，就以「宇宙降臨的星艦造型」為賣點！內置RGB漸變呼吸燈，未聽其聲、先玩其型！



試玩開箱｜頂上款式海霸Shark 14

GravaStar 表示他們一直都是起用團隊內年輕設計師大膽的設計，比如變裝耳機組合 Sirius P5 、真無線藍牙耳機 Sirius Pro，外觀都玩味十足，Mars Pro 更索性將gadget及figure二合一。全個Mars Pro系列有分多款平貴款式，今次記者試玩的是最頂級的海霸Shark 14，機身各處都有專業玩具廠級數的舊化塗裝。

GravaStar Mars Pro藍牙喇叭（鍾世傑攝）

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為了增加玩味，開箱後發現，原來各款武器及外甲都需要用家自行組裝（有齊工具不需另購），而且有一定自由度任你DIY；而開動時的機體發動聲效及RGB閃燈，真是好中二病。（笑）

各款武器及外甲都需要用家自行組裝（有齊工具不需另購）（鍾世傑攝）

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機背有3個實體鍵，控制RGB燈轉色、電源開關、藍牙連接。

機背有3個實體鍵，控制RGB燈轉色、電源開關、藍牙連接。（鍾世傑攝）

機頂的白色排燈原來是輕觸音量調校掣

機頂的白色排燈原來是輕觸音量調校掣。（鍾世傑攝）

三腳可自己調節角度，同時亦有RGB漸變燈。（鍾世傑攝）

使用USB-C充電，充爆後可以用15小時，而這個駁口更兼作AUX轉入，能夠駁電腦打機。

使用USB-C充電，充爆後可以用15小時，而這個駁口更兼作AUX轉入，能夠駁電腦打機。（鍾世傑攝）

音色取向有性格

最後就講一講音色，GravaStar Mars 使用2.5吋全頻單元+1吋高音單元，所以低音再勁都仍然不會完全蓋過高音細節，很適合駁電腦打機，又或是聽Rock歌。試用米津玄師《KICK BACK》，再聽K-Pop IVE《After LIKE》試女聲，都好有Rock味。不過如果用來聽一些比較斯文和舒情的歌曲，GravaStar Mars Pro就可能會略為粗聲一點點。整體來講是一隻性格十足，玩味更足的小玩意。（查詢：GravaStar/Unity Tech）

聽K-Pop IVE《After LIKE》試女聲，都好有Rock味。（鍾世傑攝）

藍牙喇叭推薦｜Marshall Acton III／Stanmore III／Defunc HOME

其他藍牙喇叭推薦

Defunc HOME 飛碟外型變身畫框

瑞典影音產品 defunc HOME 家居藍牙喇叭，defunc HOME分為Large／Small兩個尺寸（直徑30cm／20cm），提供黑／白色機身選擇，內置高音及低音喇叭各1，單機處理左右聲道。它的外型像隻飛碟，有別方型／柱狀喇叭別樹一格，又可拆走三腳架掛牆（需另購），玩法都幾豐富；除購買別色面網，甚至可來圖DIY個人化面網，將喇叭化為畫框。

defunc HOME

defunc HOME分為Large／Small兩個尺寸（直徑30cm／20cm）

Defunc HOME SPEC

單元推力：40W／100W

配件：Y形支架、電源供應器、說明書、快速指南連

接駁：Wi-Fi、藍牙 5.0、AUX IN、Airplay 2、Spotify Connect、Tidal Connect

重量：1.5 kg（淨喇叭）／3.7 kg（淨喇叭）

體積：200 x 200 x 101mm／300 x 300 x 150mm

定價：HOME Small（$1,299）／HOME Large（$2,399）

網面DIY 自訂服務：可選擇印上相片、標誌圖案，收費：HK$499（Small）及 HK$599(Large)



Acoustune ST2000 CM耳機試玩｜自定機身顏色／可換腔體聲都變埋

Marshall Acton III／Stanmore III 奶油白新色

Marshall 的藍牙喇叭深得香港用家歡心，當中Acton III／Stanmore III 屬於需要駁電，在室內使用的頂級型號，Stanmore III的power已夠全屋收聽開party夠玩！而Acton 的尺寸則與打機電腦成絕配，放睡房一流，所以特別多人買。兩款機最近都推出了第3代型號，Marshall向來表現都是低音先決，新一代的人聲及中音的表現力更加細緻，聲場比上代更寬廣。而今次試玩的是為聖誕檔而設的Cream Color Edition，奶油白色很聖誕、很女孩子，用來做禮物真的一絕。



（上至下）Marshall Acton III／Stanmore III （鍾世傑 攝）

Marshall Acton III spec

單元： 30瓦D類放大器低音揚聲器x1 / 15 瓦 D 類放大器高音揚聲器x2

響應頻率：45–20,000 Hz

藍牙： 5.2

支援：AAC、SBC

接收範圍：最長10米

電源：插電

輸入： 3.5mm／藍牙

體積：260 x 170 x 150mm

重量： 2.85kg

售價：$2,499



Marshall Stanmore III spec

單元： 50瓦D類放大器低音揚聲器x1 / 15 瓦 D 類放大器高音揚聲器x2

響應頻率：45–20,000 Hz

藍牙： 5.2

支援：AAC、SBC

接收範圍：最長10米

電源：插電

輸入： 3.5mm／藍牙／RCA輸入方便駁電視

體積：350 x 203 x 188 mm

重量： 4.25kg

售價：$3,499



Marshall 60週年曜黑版開箱｜Emberton藍牙喇叭／Motif A.N.C耳機

同場睇：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。