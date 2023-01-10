原神3.4版本前瞻懶人包 蛋池分析 胡桃 夜蘭 魈 艾爾海森值得抽嗎｜跨平台開放世界遊戲《原神》在上星期五播出了接下來的新版本3.4「磬弦奏華夜」前瞻直播，以下為直播內容懶人包以及3.4蛋池分析，新角色艾爾海森和復刻角色魈、胡桃和夜蘭是否值得抽取。



1. 蛋池相關

3.4上半：魈（風5星）、艾爾海森（草5星）、瑤瑤（4星）

注意瑤瑤在3.4版本的海燈節活動可以自選獲取，如果只是想要一隻儲圖鑑沒有需要命座，就不用特意抽了。

3.4下半：胡桃（火5星）、夜蘭（水5星）

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3.4版本限池 胡桃 夜蘭 魈 艾爾海森 值得抽嗎？



在分析之前想先分享一些關於在《原神》抽蛋的原則：在《原神》比起追求強度或陣容組合來抽蛋，個人會更加建議是按喜好抽卡、優先去抽自己喜歡的角色。這是因為《原神》的強度上限很高（5星角色滿命滿精之類），但是遊戲內對強度的要求卻很低；遊戲內所謂最難關卡「深境螺旋12層」，練好隊伍之後只用4星角色和4星武器都能完美攻破。

網上不少攻略在分析蛋池時都會傾向角色要抽取幾命幾命，例如「雷電將軍」，基本上都會建議人抽到「2命1精」（角色突破2次+專用武器）；當然兩命一精的將軍是很強，但實際上0命、用在遊戲中肝出來的武器的雷電將軍，已經有足夠的強度打通遊戲所有內容，兩命一精無非就是讓你打起來更爽一些。而且《原神》沒有任何PVP、天梯或是玩家對抗，不像部份社交遊戲需要追強度來保持排名獲得獎勵；就算在《原神》裡課好課滿強度突破天際，最終也只是自爽。

當然擁有強度高的角色/隊伍會令你在大世界探索或是打關都更方便舒適、爽快度也更高，因此策略性地抽取強力角色/陣容也是好事，只是想強調在《原神》裡沒有硬性要求強度，並不存在「沒有哪個角色、哪把武器就打不過」，或者是「哪個角色要幾命才能上場」等情況。因此蛋池分析雖然會討論強度以供參考，但切記強度在《原神》裡如浮雲，有愛才是最重要的。

艾爾海森：



聽說據內鬼報導艾爾海森在測試服中被大為削弱，不過個人認為不用太擔心海哥的強度，畢竟現時草屬反應強勢（不論是綻放還是激化），基本上草就是強，任你海哥再怎削弱都好，只要能掛草就能用。加上「草刻晴」海哥的招式特別有型，外貌協會玩家值得擁有。但如果你已經有草神、提納里等強力草屬角色，又對3.4下半的兩位人氣女角胡桃、夜蘭較有興趣，那麼跳過海哥也是問題不大。

艾爾海森

魈：



魈本身並不弱，而且3.3版本有新的聖遺物樓閣套及風系輔助角色法露珊，令魈的戰鬥力再為提高；但是考慮到3.4下半還有胡桃和夜蘭兩大強勢角色，而且剛剛3.3才出了強力風系輸出角色散兵（流浪者）的前提下，沒抽散兵而3.4去抽魈感覺很蝕，如果已經有散兵再抽魈則是定位重覆十分尷尬；個人建議是除非很有愛，否則魈的優先度並不高，尤其無課/微課玩家就更不要輕易出手了。

魈

胡桃：



雖然已是1版的老角色，但不論戰鬥力、可愛度還是人氣仍是遊戲中的一線最強；除非你說堂主的造型不合你胃口，否則都十分推薦擁有。至於命座和專武方面，一般都會建議胡桃要1命（重擊不消耗耐力）和1精（專武護摩之杖）；但以記者自己長期玩0命胡桃的經驗，在懂得控制耐力使用的前提下，0命和1命的傷害差距不大，尤其手速不快或是網路延遲較高的情況下差距就更小了。只能說1命是十分舒適，但不是必要。

胡桃

專武方面，護摩之杖無疑非常強，而且十分泛用，胡桃以外幾乎所有長槍角色都可以用，屬於「你值得擁有」系列。不過說到底，沒有角色是非用專武不可，只要組合得宜任何五星角色使用4星武器都能有很好的發揮，尤其如果有滿精的4星武器「閘裡滅辰」，可以打出不輸護摩之杖的傷害；而即使在外觀而言閘裡滅辰和胡桃也是很配。當然滿精閘裡也不是說有就有，記者也是玩了很久才累積到。結論：護摩之杖是值得擁有，但沒有硬性需要，看自己財力決定，個人會覺得角色優先。

夜蘭：



如果要讓記者選一個《原神》中最強的角色，記者會認為就是夜蘭，夜蘭實在太強：傷害高，掛水強；純論傷害她未必是遊戲中最強，但是泛用性極高，幾乎任何隊伍都可塞她進去，可主C也可副C，在組隊靈活性上也是無懈可擊。個人會建議除非你真的很討厭她，或是有其他更喜歡的要優先入手的角色，否則都請盡可能入手夜蘭（就算0命都好），這也是遊戲中極少數記者會推薦單純為了強度而入手的角度。如果你是追求強度又有足夠預算的玩家，就更是絕對不要錯過，抽個兩命一精就對了。而兩命一精的夜蘭已經是毀天滅地了，不用更高的命座或精煉，當然課長就隨意。

夜蘭

如果不是課長，關於夜蘭要如何部署，視乎你的預算和手上已有的原石可以有以下幾個方案：0命0精，將夜蘭當成一個強化版行秋來用；即使是這樣也已經很強了。如果想要更強一些，可以考慮1命1精，因為1命夜蘭沒有充能壓力，可以用傷害更高的聖遺物和充份運用專武若水。當然2命1精會更加強，這裡就請看預算和到時抽蛋結果再自行決定要不要追。

這裡並不建議0命1精的夜蘭，這是因為夜蘭極度依賴大絕「淵圖玲瓏骰」，對夜蘭而言最優先的並不是傷害而是元素充能，以確保大絕能準時開啟。而夜蘭的專武「若水」雖然傷害高但是沒有充能，如果沒有夜蘭1命或以上、或是0命但和行秋/將軍組隊以解決充能問題；充能不足的夜蘭強用若水導致大絕頻率下降，效果反而不如用四星的充能武器（例如祭禮弓）。

若水

如果你沒有又打算抽胡桃，可以考慮先抽出0命胡桃+0命夜蘭，還有餘力的話再拚拚看專武；因為「胡行夜」就是目前最強的胡桃組隊，而隊中行秋的產球可以紓緩夜蘭的充能壓力，令0命夜蘭也可用專武若水。先抽0命胡桃和夜蘭、有餘力再在武器池撈一撈看看可否得到一把以至兩把專武，也是不錯的方案。

胡行夜鍾，原神中最強隊伍之一

3.4下半武器池：



若水+護摩之杖，可能是原神史上最佛心的一次武器池；不過說到底還是那句，5星武器從來都不是必要的，比起強度更多的是外觀畢業（雷電將軍拿西風長槍和薙草之稻光自行比較看看）。非強度黨 / 原石不足時一律建議優先抽角色；但如果你本身已屯了很多抽，又或是已有/準備抽胡桃/夜蘭，那麼這個武器池的確是很值得投資。

定軌方面，如果你是一定會抽齊胡桃+夜蘭，或一定會抽1命或以上的夜蘭，那就建議定軌若水，否則就建議定軌護摩。如同上面解說若水算是有預算的人的奢侈品，用在1命或以上或是特定組隊的夜蘭解決了充能壓力後才會有明顯提升，否則還不如用4星武器。而護摩則是泛用武器，就算不是胡桃讓其他長槍角色用都很強。

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2. 新角色艾爾海森、瑤瑤



隨著艾爾海森進入蛋池，其新傳說任務「天隼之章」也同步開放：雖然須彌的風波已告一段落，但在虛空系統關閉之後，須彌教令院仍有很多難題需要解決；天隼之章便是講述前任大賢者阿扎爾離開後，艾爾海森暫任「代理賢者」期間的故事。

新傳說任務「天隼之章」

3. 新武器「栽葉萃光」



就是艾爾海森的專武了。

栽葉萃光

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4. 新角色裝扮（時裝）



大人氣角色「神里綾華」將以楓丹風格的淑女新裝登場，此時裝需要課金獲得，在3.4版本期間會有限時折扣。按慣例就是1350創世結晶、折扣結束後變成1680（如果是最後是像迪盧克般為有專用特效的時裝就會是1980/2480）。另外初始角色「麗莎」也會有新裝，只要完成3.4版本活動（後詳）就可免費獲取。

5. 新地區



3.4版本將會開放新地區「千壑沙地」，特點是地區中心有一個巨大龍捲風，整個地區的環境和地勢也會因而其影響，例如會有降低玩家能見度的沙塵暴等。官方建議玩家先完成世界任務「黃金夢鄉」（即玩家之間所謂「沙漠書」）再接取「比勒琪絲的哀歌」後再前往此區域探索，展開一場尋找「永恆綠洲」的冒險。

6. 新魔物



新Boss「風蝕沙蟲」，如無意外就是用來打艾爾海森的突破素材。另外還有「聖骸獸」，以及鍍金旅團的「熾沙敘事人」及「葉輪舞者」，造型非常煞食，為什麼鍍金旅團的精英敵人都這麼好看，我都想入團了。

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7. 版本限定活動



重點活動當然是海燈節（對應現實中的農厝新年）。將會「紙映戲」、「光焰蹈躍」、「煙海梭巡」等數款小遊戲，完成後可獲原石等獎勵。另外海燈節也有一些額外福利，包括「祥應九達」可從9位4星角色中自選一位免費獲得，包括今版的新角色「瑤瑤」；還有登陸獎勵「富貴登門」指定期間累計登入日數滿7日合共送10枚糾纏之緣i.e.十抽，另外還會再以信箱方式送3抽。

瑤瑤可以自選

除海燈節外3.4版本還會有鬥蟲活動「荒瀧極意堂堂鬥蟲大試合」，玩法類似橫向格鬥遊戲；以及「演武傳心」活動玩法類似「隻狼」的格劍小遊戲。在上個版本開放的遊戲內卡牌遊戲「七聖召喚」也會限時開啟「熱鬥模式」，雙方玩家不用擲骰、每回合直接獲得8顆萬能元素骰子。

8. 新OST



原神角色主題音樂專輯「閃耀的群星3」將收錄26首樂曲，包含荒瀧一斗、神里綾人、妮露、納西妲等角色的PV音樂和角色演示音樂。

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