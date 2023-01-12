PS5買唔買好？香港全線任買在即 連登帖文熱議：不如等Slim／Pro啦｜PS5「大貨到」貨源短缺終於消解，由1月13日在香港的指定分銷商將可以walk-in即買PS5主機；不過PS5主機已面世兩年有多，由最初一機難求人人想要，到現在開始不少人反思是否真的一定要買，最近在香港連登討論區LIHKG就有網民發帖討論是否應該入手PS5。



PS5貨源短缺 惟網民質疑時至今日是否仍值得出手

網民「跟住去邊」日前在連登討論區發表帖文「有PS4，但未買/未買到PS5既你，黎緊仲會唔會買PS5?」，表示自己觀察不少已放棄買機，認為console機將會慢慢衰退，並以正評/負評方式作網民投票是否會購買PS5。撰文之時投會買PS5（正評）為52票，不會買的則為565票，比例超過1:10相當誇張。網民亦踴躍留言討論，支持和反對買機的人均有其論點。

香港PlayStation日前公布已有充足貨源讓玩家毋須抽籤/預訂即時出機。

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按圖放大連登網民熱烈討論PS5大貨到仲買唔買：



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表示會買機的人認為由PS4升級PS5，由30FPS變60FPS的差距實在太大，只要有你感興趣的獨佔作品，就算其有PS4版亦是應該出機。而表示不會買PS5的用戶主要意見多為「已轉會」PC或Xbox；也有一些準用家認為PS5已推出2年有多，反正都等了那麼久，不如再等到其推出半代升級（PS5 Slim / Pro，雖然未有官方正式公布，不過按慣例是遲早都會出）。

有人表示早已等不及轉會去Xbox或Steam Deck

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另一方面，也有不少人持觀望態度，表示暫時不會購入，但到有很想玩的獨佔遊戲推出時亦會出機。而除了認真討論外也有一些有趣留言，如有網民打趣指連登用戶經常「推左走右」，在帖文裡投票說不買，其實到開售時就會馬上趕去出機。亦有人一針見血地點出PS5作為送給男朋友 / 另一半的禮物是最佳選擇，另一半收到時必定開心，送禮用是完全值得購買。

過去一兩年都一直有男友/父親收到PS5而欣喜莫名的小故事。https://www.reddit.com/r/gaming/comments/k1szc0/i_stopped_gaming_almost_7_years_ago_when_my_first/

雖然投票結果以「不買PS5」佔絕大多數，不過另一方面，此結果也可理解為想買機的人在過去兩年間已陸陸續續買到機了（記者身邊都有不少成功例子），自然不會再在這裡投票說會買機了。

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