PS Store節日限定優惠第2期低至2折 15隻抵買推薦PS5準機主有野玩｜PlayStation Store的「節日限定優惠」特賣活動進入第二期，適逢PS5行貨大貨到，以下推薦一些抵買之選讓PS5機主 / 準機主買Game之後過年慢慢玩。



PS Store特賣低至2折 戰國無雙5六折發售中

最近PlayStation Store的特賣活動通常都分成上下兩期，兩期的打折商品內容並不相同，今次節日限定優惠亦不例外。上半期有大量2022年的新作遊戲打折，下半期就以評價高的舊作遊戲為主，折扣率都相當高基本都在半價以下部份更低至兩折，而一些遊戲如果是PS Plus會員的話還可再享額外折扣。1月13日就是PS5香港行貨返貨日毋須抽籤walk-in購買，準機主正好可以看看有沒有合心水的遊戲用來為PS5「開光」。是次優惠期到1月18日，以下推薦一些抵買之選：

PS Store節日限定優惠

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按圖放大PlayStation Store假日特賣第2期15款抵買推薦：



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PlayStation Store假日特賣第2期15款抵買推薦：



【01】 喋血復仇：終極版 PS4 & PS5 HK$234.00（-70%）



【02】 Hazelight 同捆包 PS4 & PS5 HK$154.44（-67%）



【03】 Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 HK$154.44（-67%）



【04】 Ratchet & Clank: Rift Apart PS5普通版 HK$238.56（-58%）



【05】 漫威午夜之子 加強版 PS5 HK$367.16（-33%）



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【06】 SD GUNDAM 激鬥同盟 PS4 & PS5 HK$343.85（-35%）



【07】 極速快感：桀驁不馴 PS5標準版 HK$329.40（-40%）



【08】 師父 PS4 & PS5 HK$215.60（-30%）



【09】 緋紅結繫 PS4 & PS5 HK$167.65（-65%）

加入PlayStation Plus可再省10% 折實HK$119.75



【10】 隊長小翼 新秀崛起 數位豪華版 HK$152.25（-75%）

加入PlayStation Plus可再省5% 折實HK$121.80



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【11】 戰國無雙５ PS4 HK$316.20（-40%）



【12】 萊莎的鍊金工房２ 普通版 PS4 & PS5 HK$245.00（-50%）



【13】 Alan Wake Remastered PS4 & PS5 HK$99.00（-50%）



【14】 黑相集：灰冥界 PS4 & PS5 HK$109.50（-50%）

加入PlayStation Plus可再省5% 折實HK$98.55



【15】 Titanfall 2：終極版 PS4 HK$42.00（-80%）



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