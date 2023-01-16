PS5 Slim年內見街？外媒爆料一個重要硬件不支援現主機 網民:失望｜PlayStation 5 PS5的貨源短缺終於消解，在香港也可以到指定分銷商處walk-in購買。另一方面，PS5也已經上市兩年有多，玩家們也開始期待什麼時候會出PS5的半代升級PS5 Slim或PS5 Pro了；而最近又有關於PS5 Slim網上爆料消息流傳。



效能不會大升 不過確會變Slim

外國遊戲界爆料網站「Inside Gaming」的爆料人「Tom Hinderson」早前發表爆料文，指PS5的半代升級薄機（名稱未定，原文稱為PS5 V2，下稱PS5 Slim）：指其機身將會更輕更薄，光碟機亦將改為外置式、以USB線連接至本體。換言之果不需要使用光碟的話，可以作為數位版PS5使用、駁少一舊野；若是想要讀碟，則要另外安置光碟機。

而最近Tom Hinderson對於PS5 Slim的爆料有進一步補充，首先他指PS5 Slim的硬件性能/運算效能不會有明顯提升。另外他也指出PS5 Slim的外置光碟機很有可能並不兼容現有的PS5型號。

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1613983083543560192

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雖然性能沒提升這點可能會讓人有少許失望，不過其實這也是延續了PS系主機一貫傳統，PS3和PS4 Slim主要考慮體積和散熱、硬件性能和各自的原版相比沒什麼提升；要Pro機才會有硬件升級。

而外置式光碟機在現在PS5型號上無法使用這一點則讓是玩家較為失望；畢竟對用家而言多一個選擇總沒有壞處，現有數位版PS5用家可以選擇加購外置光碟機來使用遊戲光碟，而光碟版PS5機主若不幸其光碟機出現問題，也可以選擇購買外置光碟機代用、而不須整部主機拿去維修。對用家而言新的外置光碟機若能在現在PS5型號上使用是有百利而無一害；而最終結果如果就要等Sony正式公布。

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PS5 Slim的概念圖片（網路圖片）

Tom Hinderson也指出據他的線人供料，「PS5 Slim」將於今年4月開始生產，預計9月見街；確實對不少玩家而言PS5的體積實在是有些龐大，因此就算效能沒有明顯提升，Slim版亦應該會有不少支持者。如果你對更薄的PS5有興趣、又不急著現在馬上就玩，也是可以考慮再等一下。

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