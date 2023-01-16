One Piece Odyssey PS5版簡評｜動漫改編良作 海賊王Fans可以一玩｜由大人氣少年漫畫《One Piece》海賊王改編而成的主機遊戲《One Piece Odyssey》已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



Fans向良作 惟非海賊王粉未必能盡興

記者事前沒有太留意本作的消息，實際打開遊戲後才發現本作是款回合制指令RPG（本來以為會是動作RPG遊戲或是類無雙遊戲）；當然回合制RPG也可以很好玩（參見Persona 5）。而以動漫改編的遊戲而言，本作算得上是不錯，遊戲畫面操用卡通渲染風格，畫質和模組都有相當水準。

遊戲畫面算是不錯

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《One Piece Odyssey》最值得一讚的地方是遊戲中巧妙地還原了原作草帽一行人各個成員的能力，例如路飛可以用其橡膠能力像蜘蛛俠般抓住錨點飛簷走壁、拾取遠處的道具；卓洛可以斬開岩石或鐵門，索帕可以穿過細小的洞穴，山治可以發現各地的食材及烹飪等等，對於有看原作的玩家來說會很有親切感。另外想當然的劇情全語音也是一大賣點；如果大部份動漫、輕小說改編遊戲都能給出這個程度的製作，相信玩家們會對改編遊戲有更多的信心。

使用橡膠果實的能力便可抓住遠處的錨點或物品

另外是戰鬥的演出也算是不錯，原作中各角色的各種招式都能在遊戲中再見，而招式的設計也都很忠實，例如路飛可以使用「2檔」強化自己的攻擊力、娜美能以天候捧操縱氣候，其招式大多是雷擊等大範圍攻擊；而擁有「惡魔風腳」的山治就有多種能令人燒傷的踢技。記者其中一個最欣賞的招式是妮可路賓的「二輪花 絞刑」（攻擊男性要害的招式），在遊戲中只可對雄性敵人使用，對石像、機械人等非生物就沒有效果，相當有心思。

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劇情方面本作也有一定的看頭，為遊戲原作劇情，講述路飛一行人意外來到傳說之島「瓦弗洛德」並發掘其中的秘密。此外，也會以記憶世界的方式，帶少許IF元素重溫海賊王以前的各段劇情；當然這對本來就比較喜歡One Piece的人才算是賣點。

在遊戲第2章就會回到阿拉巴斯坦，幫薇薇粉碎沙鱷的陰謀

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難度太低、深度不足 變Auto睇片game

雖然優點不少，但同時本作的缺點也十分明顯：首先就是作為一款遊戲，它的難度和深度都相當低；雖然遊戲設計了有多種技能、屬性相剋、戰鬥區域、突發事件等戰鬥系統，不過基本上全程auto都可輕鬆過關，根本沒有需要手動戰鬥。雖然遊戲的海賊王成份很足，但相對地遊戲性就較為匱乏。

戰鬥基本上全部交給auto就可以了

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而在戰鬥以外的地方，像是在地圖探索、移動或是劇情等，節奏都十分緩慢，非海賊王fans容易悶親。在遊戲中角色在地圖上移動速度較低，而且遊戲設計又十分「拖台錢」，經常要在同一個地方來往走動，例如第二章阿拉巴斯坦就非常明顯，跑來跑去都未去到雨地。以記者自己而言，雖然仍然有追看《海賊王》但完全說不上喜歡，如是者在玩《One Piece Odyssey》時甚至有好幾次幾乎瞓著...

跑腿不是問題，玩得一些JRPG的記者對跑腿任務也不反感，只是在兩個地點之間來回跑幾次實在不太優

總結：One Piece Fans可以一玩



以動漫改編遊戲計，本作已經是有相當不錯的水準，不論畫面、系統還是演出都有合格以上的表現；比起近年一些由輕小說改編而來粗製濫造的遊戲，《One Piece Odyssey》已算是頗有良心了。但另一方面，本作始終主要面向One Piece fans，遊戲本身雖然屬於合格但亦不算突出、除了One Piece之外沒有特別吸引人去玩的要素，和《Elden Ring》、《戰神》等大作相比更是完全沒有可能；若非本身就喜歡海賊王，不特意去玩也沒有損失。



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