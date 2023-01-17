外媒數PS5 10個可改良之處 一個功能玩家等咗勁耐：有之前唔出機｜PlayStation 5 PS5的貨源短缺終於消解，在香港也可以到指定分銷商處walk-in購買；不過PS5雖然已推出兩年有多，不少玩家仍然覺得PS5仍然有一些可以再改進的地方，最近就有外媒撰文提出10個PS5可以再改善、提升用戶體驗的地方。



最致命係無Theme 玩家懷念PS4動態主題

外國遊戲媒體「The Gamer」早前發表文章，指出PS5到目前為止的10個可以再作改善的地方。文章主要不是攻擊PS5的不足或缺憾，反而是一開始就指出PS5是一部十分優秀的主機，主要是想出一些可以微調（fine-tuning）以及「有的話會令體驗更好」的改進（quality of life improvement）；文中也確實了好些玩家期待已久的功能，相信不少機主都會十分同意。

而其中要數「動態主題」最為玩家所懷念，在PS4中有大量不同遊戲的主題（theme），讓玩家可以個性化定義自己主機的選單畫面，不少主題更有動態效果，非常美觀。而可惜的是PS5到目前為止仍然未有主題功能，不知道技術上有困難還是打算「藏招」在將來作為重要賣點推出。

FF7 Remake動態主題就是屈機。

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即睇外媒數10個PS5可以改進之處：



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外媒數10個PS5可以改進之處：



1. 動態主題



2. 更方便的PS5升級



3. 停止自動安裝PS4遊戲



4. 主頁資料夾功能



5. 為不同級別的PS Plus（Extra、Deluxe）獨立的遊戲目錄



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6. 畫中畫



7. 改善「探索」頁面



8. 按R1/L1移動至選單最頭/尾



9. 重新啟用「What's New」頁面



10. 快速啟動遊戲（Quick Resume）功能



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