新年補番15部必睇推薦｜不道德公會 孤獨搖滾 來自深淵 夏日時光｜2023兔年新年有一連數日假期，加上防疫措施放寬之下放相信不少人今年都需要出門拜年以至回鄉探親，於是乎準備「殺時間」方法就比以往更有需要。而除了打機之外，放假補番也是一個不錯的選擇，以下推薦15部



2022佳作多 15部必睇推薦正好新年期間補完

剛過去的2022年有許多高質新番，如果是勤力追番的朋友相信過去一整年都相當忙碌，例如有去年冬番一鳴驚人，在三個月成為所有宅宅老婆的「海夢」《戀上換裝娃娃》；霸權級Jump改編動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》，當然還少不了較近期的現像級作品、小島秀夫都讚好的《Lycoris Recoil》，以及最近風靡整個動漫界的《孤獨搖滾》。以下整理15部值得補完的2022年播出的新番動畫，像小編般追番較不勤力的通常就等放假有時間再一口氣看完。而補番推薦只限2022的新番的原因是，再往前數的話就會越數越多，怎麼補都補不完了...

小編個人力推《不道德公會》，少少咸多多趣極具娛樂性，作畫質素也好

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按圖放大兔年農曆新年補番15部必睇推薦：



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農曆新年兔年補番15部必睇推薦（簡介請見圖輯）：



【01】戀上換裝娃娃



【02】與變成了異世界美少女的大叔一起冒險



【03】不會拿捏距離的阿波連同學



【04】SPY×FAMILY間諜家家酒



【05】夏日時光



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【06】Lycoris Recoil 莉可麗絲



【07】來自深淵 烈日的黃金鄉



【08】異世界迷宮裡的後宮生活



【09】POP TEAM EPIC第二季



【10】水星的魔女



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【11】不道德公會



【12】秋葉原冥途戰爭



【13】JoJo的奇妙冒險 石之海



【14】BLEACH 千年血戰篇



【15】孤獨搖滾



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