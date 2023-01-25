新年派對、多人遊戲10隻推薦 手機／電腦／Switch都有 大部份免費｜農厝新年將至，除非是已準備出國旅行，否則相信不少人都傾向留在家中好好休息悠閒渡過。不過隨著防疫措施放寬，應該今年會有不少人需要到處拜年；以下推薦10款派對遊戲供大家在拜年時使用，自己沒那麼悶也不怕沒其他人上來時沒事可做。



雖然只想自己過 但總有需應酬的時候

以小編自己的經驗，過年通常最不希望做的事情就是拜年，新年假期最好就是每天在家劃劃手機、看看Netflix悠閒渡過。不過正所謂人在江湖身不由己，防疫措施也開始放寬的當下，由今年開始應該很多人都會需要去拜年或者有人上門來拜年了。以下推薦10款新年拜年/有人來拜年時可玩的派對或多人遊戲，由手機、電腦到Switch不同平台都有選擇，而且基本上都為免費不用錢，當需要應酬或照顧小朋友的時候也更輕鬆。

最推薦一齊玩小朋友齊打交2，8、90後可以重溫童年回憶，如果是較年輕或是小朋友則可以讓他們認識一下經典。

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按圖放大10款新年派對、多人遊戲10隻推薦 手機／電腦／Switch都有選擇：



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10款新年派對、多人遊戲推薦（介紹請見圖輯）：



【01】 Among Us



【02】 Fall Guys



【03】 三國殺



【04】 猜猜畫畫



【05】 大電視



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【06】 小朋友齊打交2



【07】 雀魂



【08】 大富翁10



【09】 Mario Kart、Mario Party



【10】 世界遊戲大全51



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