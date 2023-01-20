DualSense Edge PS5官方「Pro掣」開箱 這個價錢值得買嗎｜PS5的官方高階手掣（一般亦稱「Pro掣」）「DualSense Edge」即將發售，《香港01》科技玩物頻道獲香港Sony邀請優先上手試玩此新款手掣，以下為開箱及評價。



關於DualSense Edge的上手試玩，各種自定義按鈕及其他功能介紹，《香港01》科技玩物頻道已經有另文詳細報導，可一併參考：

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DualSense Edge 攝影：黃寶瑩

收納盒精美但整體包裝顯普通

作為一款電競向的高階手掣，DualSense Edge的包裝實在低調，驟眼看起來就和普通的Dual Sense沒有太大分別。當然包裝是其次，裡面的東西才是重點，DualSense有一個相當不錯的收納盒，將線材及各種鍵帽收得井井有條。而收納還有一個十分值得稱讚的設計，就是在頂部設有開口（以魔術貼固定），將手掣放進收納盒時，也可以透過此開口來插線充電。

繼承了DualSense的一大優點就是握持感同樣非常好，不過DualSense Edge的重量就比原本的DualSense略重；考慮到DualSense已經比PS4手掣再重上一級了，就記者自己而言雖然不覺得重、長時間拿著玩都不會累，但對部份女玩家而言可能就會有些太重了。

DualSense Edge外觀和DualSense沒什麼分別，但內裡乾坤就差得遠

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按圖放大睇DualSense Edge開箱：



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DualSense Edge同Xbox Elite比邊個勁

雖然官方沒有表明，不過DualSense Edge的定位明顯就和Xbox的官方高階掣「Elite」系列相同；兩者的功能也大致相若，可自由配置按鍵、Trigger力度調整、Analog反應曲線等是兩者均有的功能，Xbox Elite Series 2再可以物理調整Analog的力度、機背的額外按鍵也更多；而DualSense Edge則勝在可以簡便地更換整顆Analog、能快速調整Trigger深淺，以及有相當方便的Function鍵。以功能而言DualSense Edge無疑已是十分完善，但同時售價也不便宜。

Xbox Elite一直備受玩家好評

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總結：唔係唔好但覺得有啲貴



DualSense Edge不論設計、功能還是使用感都十分充實，是一款有真材實料有內容的產品。只是其定價不太親民，香港版定價為1,580港元，差不多等如3隻Dual Sense的價錢；相比之下在Xbox Elite Series 2官價也只是1,389港元平了兩舊水，如果在其他分銷商處購買更可能1000元左右便有交易。



以記者個人而言，DualSense Edge如果去到1200港元左右才會較有入手意欲，用1600元買一隻手掣真的有點太貴了。不過換個角度看，1580元幾乎等同在《原神》中課金兩單的價錢，換算下來大約110抽，連一個大保底都不到；1600元拿去課原神運氣不好時隨時只能抽到一隻迪老爺。這麼一想的話，這個錢拿去買個高階手掣追求更好遊戲體驗似也很化算了。



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