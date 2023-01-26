PS5 Pro最新傳聞，最快今年4月公開 將採用液冷系統 效能再提升｜PS5貨源不足問題終於消解，PS5主機已經「任買」的當下，大家也就自然開始關注PS5的半代升級「Slim」和「Pro」了，而在最近外國又有新的PS5 Pro傳聞流出。



傳將採用類PC液冷系統 支援2160P 120FPS

據外國科技/遊戲網站「PhonAndroid」報導，表示其收到匿名線人爆料，指Sony將最早在今年4月公開新型號PS5主機，而且並非是硬件性能不會有太大變動的「Slim」版而將是效能大有提升的Pro版。爆料續指PS5 Pro會使用新的AMD處理器，而且會比原本PS5的液態金屬散熱更進一步，將會採用類似現時電競PC中常見的液體冷卻系統，以進一步提高效熱效能。

PS5 Slim / Pro的概念圖片（網路圖片）

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值得一提是相關報導網頁目前無法訪問，嘗試進入網站時會顯示「Connection timed out」的錯誤；不過在Google頁庫存檔中可以找到相關報導、其官方Twitter分享的報導連結亦仍然存在。

https://twitter.com/phonandroid/status/1617426778418741248

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以往的PS5 Pro爆料 / 傳聞則有GPU性能將和Radeon RX 7700XT相約，更先進的光線追蹤和渲染技術，更有傳將正式支援2160p，可達至2160p 120FPS的輸出，以至傳過會支援8K解像度等。鑑於現時不少玩家都喜歡將PS5接駁至電腦屏幕而非電視機使用，而2K（2160p）則是電腦屏幕中十分流行的種類，如果PS5 Pro真的可正式支援2K會是很好的新功能。

記者個人的看法是PS5 Pro當然是遲早會推出，但在目前PS5貨源終於跟上需求的當下，相信Sony不會那麼快在今年4月就公布新型機「自己打自己」，以免影響現時PS5的銷量。個人估計最快也會到今年秋季才會公布、然後在Black Friday / 聖誕等消費旺季開賣會比較合理。此傳聞可信性不高，不過作為話題看看也無不可。

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