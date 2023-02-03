PS Plus Collection今年5月完結 PS5機主免費拎廿隻大作最後機會｜PS5主機在2020年9月首發時，一為造勢二為對抗Xbox Game Pass，當時PS5新主機只要同時擁有PS Plus會藉，就即送新福利「PlayStation Plus Collection」，免費下載近20款一線大作遊戲。不過在兩年後的今日，SIE官方宣布此優惠即將在5月完結！仍未領取免費遊戲的機主就要把握時間，遲了就無法再享受這優惠！



PS Plus Collection新機主上路免費遊戲包

PS Plus Collection的玩法是只要在PS5主機登入有PS Plus的帳號，即可任意將以Sony第一廠為主的20款精選3A級作品加進自己的遊戲庫：遊戲陣容包括《血源詛咒》Bloodborne、《往日不再》Days Gone，《戰神2018》God of War，《秘境探險4》Uncharted 4等，而第三方戍廠商的遊戲也有《異塵餘生4》Fallout4，《女神異聞錄5》Persona 5，《生化危機7》Resident Evil 7，《魔物獵人：世界》Monster Hunter World等一線作品。

雖然Plus Collection的遊戲陣容大部份PS老玩家都早已玩過，不過對新入坑PlayStation的人來說還是很不錯的。

按圖放大PS Plus Collection全收錄遊戲一覽：

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未拎快拎，已領取的遊戲可繼續玩

然而PS5推出2年後，Sony正式宣布將在5月停止「PlayStation Plus Collection」服務。Sony在其官方blog中介紹2月份PS Plus新免費遊戲陣容的文章中，同時提到了官方將會在今年5月9日正式停止「PlayStation Plus Collection」的遊戲兌換；不過好消息是已經將遊戲加入了遊戲庫的玩家，只要PS Plus會員仍然生效就可以繼續暢玩這些遊戲。

https://blog.playstation.com/2023/02/01/playstation-plus-monthly-games-for-february-evil-dead-the-game-olliolliworld-destiny-2-beyond-light-mafia-definitive-edition/

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換言之現在正是最後機會，如果對PS5／PS Plus Collection包含的遊戲有興趣，不妨馬上加入Plus會員（即使1個月都ok），先將Plus Collection的遊戲都領好領滿，到將來有空玩或Plus會員有折扣時再回鍋，就算不下載到主機內存，只要再join會員又可以無限次下載、任玩。