2023台北國際電玩展（Taipei Game Show）2月2日至3日於台北南港展覽館舉行，疫情後有多達25國275家廠商參與，展出250款遊戲、硬體、周邊，當然少不了美美的台妹Cosplayer、Showgirl 美少女圖輯。



《神魔之塔》10周年｜人氣高夠熱鬧

原來今年TPGS最大型攤位，是來自香港，在台灣上市10周年的《神魔之塔》，另外還有任天堂《斯普拉遁 3》「超魷型屋台」、《Nintendo Switch 運動》試玩台等。主題展區《RO仙境傳說：愛如初見》、《Fate/Grand Order》、《賽馬娘 Pretty Derby》也非常豪華。現場還有《萊莎的鍊金工房３ ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～》、《零～月蝕的假面～》等《三國志 霸道》新作體驗區。

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徐薇涵 海豚 IG 圖片

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台北國際電玩展 tpgs2023 大量現場Cosplay美圖集

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