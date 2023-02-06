幪面超人Black 八達通｜《Black》去年播出重製版「Black Sun」人氣再度提升。最近八達通公司就推出一款《幪面超人Black》特別版八達通紀念珍藏套裝，一張卡有齊 Black Sun 黑日、Shadow Moon影月兩位「世紀王」，全球限量5000套，同步還會推出的別注精品。



黑日影月光與影二合一

《幪面超人Black》特別版八達通紀念珍藏套裝當中的紀念卡，採用半透明卡面設計，卡的兩面分別有黑日、影月圖案。由於下圖只是官方公開的CG概念圖，所以不太看到效果，實物將是一張半透明黑卡，正面的Black背後會見到一個影月的黑色剪影，而翻轉另一面就相反是影月圖案+黑日剪影，呈現兩位「世紀王」一對宿敵敵我同源的關係。

比較可惜是因為八達通卡背上必須標明一些卡號及版權資訊，所以影月面面的變身腰帶扣上疊了很多字。

SLAM DUNK真人版彩子神還原神似過CG｜A.I.真人化16角色流川最型

雙面八達通平時真的很少見，設計別出心裁，比較可惜是因為八達通卡背上必須標明一些卡號及版權資訊，所以影月面面的變身腰帶扣上疊了很多字，但整個concept非常出色，另外，套裝內會附送黑日及影月變身腰帶造型戒指及掛頸繩，fans真的不能錯過。

$398／套，裝全球限量5,000套，將於2月8至21日於Ani-Mall獨家預售



👉台北國際電玩展 TPGS2023｜Cosplay + Showgirl 美少女圖輯

4款Black聯乘商品

另外還有折疊收納箱、螺絲批工具套裝、萬用刀、不鏽鋼保溫杯，每件都印有《幪面超人BLACK》Logo及圖案，而且都好man好實用，4款商品於2月8至2月21日於Ani-Mall及7仔預購訂購。

+ 1

AV女優2023百大排名｜三上重奪5位／15位明日見未來是YouTube網紅

幪面超人Black八達通半透明限定版訂購連結：Link