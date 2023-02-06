鏈鋸人Cafe東京涉谷現場直擊｜試食波奇塔布甸．真紀真、帕瓦限定精品｜附網上預約教學｜《鏈鋸人》Chainsaw man這部藤本樹創作的大人氣少年漫畫，雖然其動畫化算不上非常成功、即使是fans也不是人人覺得好睇足以收貨；不過這也無損《鏈鋸人》本身是個好作品，尤其是電次、帕瓦、瑪奇瑪等一眾角色都是別具魅力。如果很喜歡《鏈鋸人》 中的角色，想要更深入地體驗他們的魅力的話，4月2日前去東京玩，可以去涉谷的《鏈鋸人》合作cafe（チェンソーマンカフェ）食限定menu打卡兼買精品。



涉谷鏈鋸人Cafe 食限定meun掃周邊

東京的《鏈鋸人》cafe於「BOX cafe&space GEMS渋谷店」舉行，抵讚是交通相當方便，在JR涉谷站的「新南口」（注意是新南口，車站另外還有一個南口）一出、下扶手電梯後右手邊斜對面就是了。店內除了以大量電鋸人角色粉飾一番之外，當然少不了各種主題限定menu以及周邊精品販賣，鏈鋸人fans一定滿載而歸。而且另一大優點是東京的鏈鋸人Cafe就位於港人去東京必到的行街購物熱點涉谷，去完Cafe之後就可以順路在涉谷行街shopping。

鏈鋸人cafe BOX cafe&space GEMS渋谷店

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按圖放大即睇涉谷鏈鋸人Cafe現場實地照片圖輯：



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店鋪限店精品

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在東京以外，《鏈鋸人》cafe還會於大阪和名古屋舉行，如果接下來不是去東京但剛好行程有大阪或名古屋的話也可以看看會否順路去一去。詳情如下：

東京：BOX cafe&space GEMS渋谷店

2023年2月2日 (木) 〜 2023年4月2日 (日)



大阪：BOX cafe&space 天王寺MIO店

2023年2月22日 (水) 〜 2023年4月2日 (日)



名古屋：kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店

2023年2月2日 (木) 〜 2023年3月12日 (日)



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鏈鋸人cafe BOX cafe&space GEMS渋谷店

網上預約教學

鏈鋸人Cafe十分搶手，不預約的話基本上是進不去；幸好不是日本人也可預約，只需在官方網頁（https://csm-cafe.jp/）完成簡單手續即可，以及要付660日圓（約40港元）的預訂費用（可使用香港信用卡）；而在進入Cafe時會獲得一個B4大小的clear poster作為特典。Poster一共有電次、帕瓦、瑪琪瑪和秋四款，獲得的款式為隨機派發，不能自己選擇。以下提供網上預訂step by step教學，唔識日文都無問題：

記者在平日下午去都是全爆無walk-in位，想去的話一定要事先網上預約好

按圖放大鏈鋸人Cafe預約流程：



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要提提是預約成功之後在前往Cafe的當日，一定要登入鏈鋸人cafe的官方網頁，然後點擊「予約済みのチケットを表示する」向店員展示你的預約證才可入店。店方認證不認人，就算cap圖也不接受、必須要登入網站展示預約證（手機登入即可），可不要付了錢後卻忘了ID / password無法登入。（下圖因為記者已經去過，所以預約證會打上了Thank you的電子印仔，未去的話不會有水印）

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