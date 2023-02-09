BANPRESTO EXPO 2023 HONG KONG｜景品在香港的定位跟日本很不一樣，除了可以去Namco夾公仔，更可以直接在店鋪內購買喜歡的款式。而Banpresto（眼鏡廠）更會搞景品專題展覽，比如朗豪坊新開的景品Pop-Up Store，可以買到市面少見，甚至已經炒賣中的款式，還有比街鋪更早有得賣的率先獨家貨！



購物前先打卡

「BANPRESTO EXPO 2023 HONG KONG」將於 2 月 9 日(星期四) 起登陸旺角朗豪坊，場地都幾大，有大熱動畫《SPY X FAMILY》的人氣角色安妮亞，即將於新一 季《鬼滅之刃》登場的霞柱–時透無一郎及戀柱–甘露寺蜜璃，適合闔家同歡的動畫《蠟筆小新》野 原家一家，以及公主迷至愛的《迪士尼》白雪公主4個打卡背景。

別忘記還有SPY X FAMILY、鬼滅3期、Q Posket、小新全家福等大大張靚景打卡位。（鍾世傑 攝）

還有不少已開箱的景品任你影相（鍾世傑 攝）

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全場最吸引應該是Banpresto正式開始推出《鏈鋸人》的景品

Banpresto正式開始推出《鏈鋸人》的景品（鍾世傑 攝）

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率先發售超人迪加Power Type

期間限定店出售多款最新人氣 BANPRESTO 產品，包括人氣作《SPY X FAMILY》及《蠟筆小新》系列產品等，更搶先日本發售 ULTRAMAN 模型。當中有些款式，比街鋪更早有得賣，比如「英雄勇像」系列的龍捲風迪加，及超人迪加力量型。



Pop Up Store買買買（鍾世傑 攝）

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率先獨家貨英雄勇像龍捲風迪加，超人迪加 Power Type．

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在BANPRESTO EXPO內填問卷及追蹤 Facebook，即可得到Folder、口罩等小禮物。購物滿一定金額還有其他禮物送。

活動詳情



日期：2023年2月9日(星期四) 至 2月26日(星期日)



時間:2月9日11:00 – 18:00 (傳媒時間)



2月9日18:30 – 22:00 (公眾時間)



2月10日至2月26日 11:00 – 22:00



地點: 旺角朗豪坊 4 樓通天廣場



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新界區｜SPOT x BANDAI 扭蛋櫻花祭

BANDAI扭蛋於上水匯商場開設「扭蛋櫻花祭」大型扭蛋區，場內有超過350部扭蛋機，款式有《間諜家家酒》、《海賊王》、《麵包超人》、Sanrio角色、《蠟筆小新》、《多啦A夢》、《精靈寶可夢》以反《小魔女DoReMi》！場內更有特價區、低至4折！

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日期: 2023年2月7至20日



時間: 上午11時00分時至晚上8時00分



地點: 上水匯 2 樓中庭



夢女必去！GSE Otome Game展

Game Source Entertainment (GSE) 乙女GAME品牌「GSE Otome」於銅鑼灣名店坊中的 Exhibit-Shop 概念藝術玩具展覽店 Amaz By Lokianno 合作，於 2023 年 2 月 10 日至 2 月 19 日期間舉行為期 10 天的「GSE Otome 乙女冬日祭 典」。

日期: 2023年2月10日-2月19日

時間: 12:30 PM - 17:30 PM

地點: Amaz by Lokianno 銅鑼灣 Fashion Walk 京士頓街 2-4 號地下及地庫