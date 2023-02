獨家專訪PlayStation亞洲市場總監:2023係PS5最重要一年|PS5短缺不再可正常walk-in購買,加上過去半年大作連發、主機銷量也連創新高,說PS5是現時勢頭最強的主機亦毫不為過。《香港01》科技玩物頻道就受到香港SIE邀請,獨家專訪Sony Interactive Entertainment亞洲市場部總監「Jacqueline Chiu」女士,為讀者一探2023年PS5有什麼精彩內容帶給香港的玩家。



Jacqueline Chiu簡介



Jacqueline Chiu在2007年加入香港PlayStation,現為SIE亞洲市場部總監,負責推廣PlayStation品牌的各款產品如PS4、PS5、PSVR、PS Store、PS Plus,以及各款SIE工作室開發的遊戲等,亦負責帶領市場推廣團隊在香港、台灣、韓國以及東南亞各國等地進行宣傳活動。

問:可以分享一下在2023年,PS5有甚麽值得玩家興奮和期待的最新消息嗎?



Jacqueline:今年我們其中一個最主要的重點當然是PSVR2了。和上一代相比PSVR2在各方面都有相當大的改進,我們已急不及待希望將它交到玩家手上,讓玩家享受它所帶來的全新VR體驗。

PSVR2

PSVR2預定在2月22日全球同步推出,在上市後短期內將會有30款以上的遊戲可馬上遊玩,包括重點完全新作遊戲《地平線 山之呼喚》Horizon Call of the Mountain,以及《STAR WARS:Tales from the Galaxy’s Edge》等等。另外也會有不少大作遊戲在PSVR2推出首日同步更新支援VR模式,如《Resident Evill Village》、《GT7》等等,玩家可以一試以PSVR2的強大功能來玩這些遊戲時,和用電視/屏幕來玩是完全不同的體驗。

按圖放大睇《地平線 山之呼喚》Horizon Call of the Mountain遊戲畫面:

+ 10

PSVR2 首發遊戲陣容

而除了這些已公開的遊戲之外,我們還有超過100款PSVR2遊戲正在開發之中,我們亦會全力支援PSVR2這款產品,玩家不用擔心之後PSVR2沒有遊戲可玩。

問:除了PSVR2之外,能介紹一下本年度PlayStation重點作品嗎?



Jacqueline:如剛才所說今年是我們非常重要的一年,亦會有很多重量級新遊戲推出,例如《Marvel's Spider-Man 2》就是其中一款最重要的作品;比較貼近亞太區玩家口味的遊戲則有將於6月22日推出的《Final Fantasy 16》最終幻想16。此外我們也會繼續將一些遊戲移植到PC上讓更多玩家可以接觸PlayStation的作品,如今年就有《The Last of Us Part I》最後生還者第一部以及《Returnal》死亡回歸的PC版推出。

問:PlayStation在今年於香港有什麼宣傳和活動計劃呢?



Jacqueline:當然有很多計劃,隨著疫情逐漸緩和防疫措施開始放寬,我們也能在香港舉辦更多的活動和宣傳了。而其實在此之前我們也有進行各種宣傳活動,例如去年《Gran Turismo 7》GT7推出的時候,就邀請了出名愛跑車的郭富城先生拍攝一條專訪短片作推廣宣傳。

https://youtu.be/X83HR_7-KXI

還有去年底《戰神:諸神黃昏》推出的時候,我們就有在奧海城設立期間限定店,亦邀請了本地港漫漫畫家邱福龍先生合作,繪製一幅全新的壁畫作宣傳;以及聯乘本地手機殼品牌CASETiFY及來自各地的一眾畫家創作God of War Ragnarök別注版手機殼。

而最近我們就聯同本地媒體工作室「FH Production」攜手合作,推出以情人節為主題的全新宣傳影片,其中將會有《GT7》以及《霍格華茲的傳承》兩款大作遊戲亮相。影片已於2月17日正式公開,玩家們可以在YouTube上(記者按:或於下面)觀賞。

問:PS Plus Collection將於今年5月終止,未來會推出其他福利給PS Plus玩家嗎?



Jacqueline:雖然PS Plus Collection將於今年5月停止開放,不過只要在服務停止之前將Plus Collection內的作品新增到遊戲庫內,在Plus會員生效的期間玩家可繼續遊玩那些曾屬於Plus Collection的遊戲。此外我們當然也會繼續有其他優惠活動回饋玩家,例如早前就有農曆新年的特賣活動,之後也會配合節日和重點遊戲推出的日程來舉辦其他活動。

PS Plus Collection即將完結,PS5機主要快手拎Game了

問:部份地區的PS5在更新beta版主系統後終於可以使用玩家們等了很久的Discord了,有沒有預定什麼時候正式全球推出PS5版Discord呢?



Jacqueline:我們在部份地區先行推出了PS5版Discord,現時已收到很多正面回饋;而其他地區的PS5版Discord也將會按計劃逐步推出。(記者按:換言之雖然沒有明確日子,不過香港地區遲早都會有得用,再等等!)

PS5 Discord

問:很多玩家都期待PS5可以推出自訂主題/動態主題功能,這方面有沒有計劃或消息可透露?



Jacqueline:我們知道很多玩家都期待可以在PS5上使用自訂主題功能,不過很抱歉這方面暫時沒有資料可以提供。

問:2021年SIE日本工作室解散,許多玩家都覺得非常可惜,畢竟SIEJ帶給許多玩家童年回憶;除了仍然存在的Team Asobi之外,未來會不會計畫像以往SIEJ和其他日本遊戲工作室協力開發遊戲呢?



Jacqueline:我們會繼續和世界各地的遊戲開發商合作、開發更多好遊戲帶給玩家;而除了和第三方工作室合作之外,indie game(獨立遊戲)也是我們十分重視的一環,在PlayStation裡面還有專門負責獨立遊戲的小組,未來我們也會繼續充實PlayStation上的獨立遊戲陣容。

PlayStation Indies

