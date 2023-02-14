Wild Hearts狂野之心PC版試玩報告｜機關術狩獵有趣 玩前必知重點｜2月尾開始遊戲界會有多款大作接連推出，首先就有預定在2月22日推出的「EA Mon Hun」《Wild Hearts狂野之心》。而遊戲目前已開放搶先試玩，以下為試玩報告及遊戲玩前必知事項。



1. Wild Hearts幾時有得玩？



遊戲預定在2月22日推出。而擁有EA Play會員的玩家可以在即日起優先享用最多10小時的試玩，而由於Game Pass Ultimate和PC Game Pass都已包含EA Play（Xbox Game Pass沒有）在內，擁有Game Pass的人只需download EA App，以Game Pass Account登入，即可使用EA Play來提早遊玩Wild Hearts。不過試玩版的進度需要玩家購買遊戲，或是升級至EA Play Pro才可以帶去正式版中使用，不想額外花費就要從頭打起了。

要買Game / 升EA Play Pro才可將試玩save帶去正式版用。

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2. Wild Hearts在哪些平台推出？可否跨平台遊玩？



Wild Hearts會在PS5、Xbox Series及PC（Origin、EA App、Steam和Epic Games Store）推出，遊戲也支援跨平台遊玩，無需額外進行設置即可和其他平台的朋友連線同遊。但值得一提的是跟據官方網頁中關於跨平台遊玩說明，並沒有包括EA App版本在內，該不會只有EA App版一個沒法跨平台遊玩吧...？當然也可能是官方的「第一人稱」是EA App版，所以這裡指的是「其他所有版本都可和EA App版cross play」吧。

雖然相信用EA App的人玩並不多，但也著實令人不安

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Wild Hearts狂野之心PC版試玩簡評：Fortnite x MHRise

Wild Hearts事前公開的情報不算太多，在玩了試玩版之後才算完全弄清楚遊戲的玩法和系統。基本玩法為類似Monster Hunter的4人協力狩獵玩法，但最大特點是加入了類似Fortnite的即時建築系統：玩家可以在遊戲中利用「絡操術」即時召喚出各種機關，提供不同的效果。在試玩版中只能用到兩款跳台（一款跳高一款前衝），但亦已創造了許多不同玩法；一些機關還可以組合變化出不同效果，例如將6個跳台砌起來就變成牆壁，以之擋住怪物的「火車」攻擊的話就可令其倒地大硬直。

據官方的影片和照片，隨著遊戲進度還會有電單車、攻城槌等不同機關可用，玩法多元化。

值得一讚是創造機關的玩法似繁實簡，使用起來很易上手，而且對應玩家輸入非常精準極少出錯；例如玩家邊跑邊叫出跳台時，能很順暢地直接登上跳台使用跳斬、不會發生跳台放錯位而要返轉頭的問題。能在節奏如此快的動作遊戲中加入如此流暢的建築物系統，相信團隊在這方面是下了不少功夫。

相當有特色的武器「和傘」

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武器方面，試玩版中可以用到太刀、野太刀、弓、槌以及和傘五種武器，不少都和Monster Hunter系列中的武器有異曲同工之處，老練獵人應該不難上手。之前看影片時會覺得打擊感略為不足，但實際遊戲時手感是相當不錯；而且各種武器除了基本動作之外還有和機關互動的招式，例如用跳台跳高後可使用特別的下劈等，動作相當豐富。

使用跳台跳高就能使出更強的下劈

不過一個美中不足之處是PC版優化有些不夠完美；記者的電腦配置為i5-12400、3070Ti及32GB DDR4，以1080p解像度、遊戲預設畫質來進行遊戲，基本上相當流暢但不時會有窒機情況；是完全定住約半到一秒左右的窒機，例如在其他玩家加入或怪物轉區時都會這樣突然窒一窒，在Wild Hearts這樣節奏快的遊戲中其實頗為影響體驗。

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總結：比預期中更有趣 霍格華茲以外的有力之選



可能因為遊戲由EA發行的關係事期期待較低，但玩過試玩之後發現遊戲的完成度相當高，遊戲畫面和美術風格都不錯之餘，以機關術配合武器進行狩獵的玩法亦是相當有趣。雖然近期《霍格華茲的遺產》全球爆紅，但如果對魔法世界並不感趣，Wild Hearts狂野之心也是一款有力的選擇，是值得一玩的好遊戲，沒興趣做巫師的人都來當獵人吧！