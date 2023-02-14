Wild Hearts狂野之心PC版試玩報告｜機關術狩獵有趣 玩前必知重點
Wild Hearts狂野之心PC版試玩報告｜機關術狩獵有趣 玩前必知重點｜2月尾開始遊戲界會有多款大作接連推出，首先就有預定在2月22日推出的「EA Mon Hun」《Wild Hearts狂野之心》。而遊戲目前已開放搶先試玩，以下為試玩報告及遊戲玩前必知事項。
1. Wild Hearts幾時有得玩？
遊戲預定在2月22日推出。而擁有EA Play會員的玩家可以在即日起優先享用最多10小時的試玩，而由於Game Pass Ultimate和PC Game Pass都已包含EA Play（Xbox Game Pass沒有）在內，擁有Game Pass的人只需download EA App，以Game Pass Account登入，即可使用EA Play來提早遊玩Wild Hearts。不過試玩版的進度需要玩家購買遊戲，或是升級至EA Play Pro才可以帶去正式版中使用，不想額外花費就要從頭打起了。
2. Wild Hearts在哪些平台推出？可否跨平台遊玩？
Wild Hearts會在PS5、Xbox Series及PC（Origin、EA App、Steam和Epic Games Store）推出，遊戲也支援跨平台遊玩，無需額外進行設置即可和其他平台的朋友連線同遊。但值得一提的是跟據官方網頁中關於跨平台遊玩說明，並沒有包括EA App版本在內，該不會只有EA App版一個沒法跨平台遊玩吧...？當然也可能是官方的「第一人稱」是EA App版，所以這裡指的是「其他所有版本都可和EA App版cross play」吧。
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Wild Hearts狂野之心PC版試玩簡評：Fortnite x MHRise
Wild Hearts事前公開的情報不算太多，在玩了試玩版之後才算完全弄清楚遊戲的玩法和系統。基本玩法為類似Monster Hunter的4人協力狩獵玩法，但最大特點是加入了類似Fortnite的即時建築系統：玩家可以在遊戲中利用「絡操術」即時召喚出各種機關，提供不同的效果。在試玩版中只能用到兩款跳台（一款跳高一款前衝），但亦已創造了許多不同玩法；一些機關還可以組合變化出不同效果，例如將6個跳台砌起來就變成牆壁，以之擋住怪物的「火車」攻擊的話就可令其倒地大硬直。
值得一讚是創造機關的玩法似繁實簡，使用起來很易上手，而且對應玩家輸入非常精準極少出錯；例如玩家邊跑邊叫出跳台時，能很順暢地直接登上跳台使用跳斬、不會發生跳台放錯位而要返轉頭的問題。能在節奏如此快的動作遊戲中加入如此流暢的建築物系統，相信團隊在這方面是下了不少功夫。
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武器方面，試玩版中可以用到太刀、野太刀、弓、槌以及和傘五種武器，不少都和Monster Hunter系列中的武器有異曲同工之處，老練獵人應該不難上手。之前看影片時會覺得打擊感略為不足，但實際遊戲時手感是相當不錯；而且各種武器除了基本動作之外還有和機關互動的招式，例如用跳台跳高後可使用特別的下劈等，動作相當豐富。
不過一個美中不足之處是PC版優化有些不夠完美；記者的電腦配置為i5-12400、3070Ti及32GB DDR4，以1080p解像度、遊戲預設畫質來進行遊戲，基本上相當流暢但不時會有窒機情況；是完全定住約半到一秒左右的窒機，例如在其他玩家加入或怪物轉區時都會這樣突然窒一窒，在Wild Hearts這樣節奏快的遊戲中其實頗為影響體驗。
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總結：比預期中更有趣 霍格華茲以外的有力之選
可能因為遊戲由EA發行的關係事期期待較低，但玩過試玩之後發現遊戲的完成度相當高，遊戲畫面和美術風格都不錯之餘，以機關術配合武器進行狩獵的玩法亦是相當有趣。雖然近期《霍格華茲的遺產》全球爆紅，但如果對魔法世界並不感趣，Wild Hearts狂野之心也是一款有力的選擇，是值得一玩的好遊戲，沒興趣做巫師的人都來當獵人吧！