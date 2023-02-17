任天堂自紅白機時代推出的可愛動作遊戲角色星之卡比／Kirby，這粒粉紅色肉球首次在尖沙咀 K11 Art Mall 舉辦「星之卡比 30 週年 POP UP STORE ∼HONG KONG∼」 活動！勁賣30週年精品及多達 200 款精品玩具，仲有Nintendo Switch 多款卡比遊戲軟體！



原來香港人真係好鍾意卡比

卡比在Nintendo一眾角色中看似不起眼，雖然沒甚麼高光亮眼的戰跡，但30年來這粒粉紅肉球仔的支持者從來都唔少，記者首日就同卡比狂迷「喵哥」（佢連紋身都係卡比）一齊去掃貨，「喵哥」話全場貨品最少平日本代購幾十至一百蚊，場內仲有好多限定限定小禮物，做個問卷都有得扭卡比彈力球，難怪首日5時開場，已經出現近500人的長龍！（Special Thanks 星之卡比粉絲喵哥）

地面有超巨型Kirby 30th logo，不過正常平日開鋪應該人山人海，很難影到。（鍾世傑 攝）

跟大門口外的巨型卡比仔影相

目擊近500人龍由K11商場室內排到戶外不見龍尾

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場內部份商品

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星之卡比30週年K11限定店直擊（鍾世傑 攝）

兩面打卡牆必影

跟大門口外的巨型卡比仔影相時要小心牆上的發光Kirby 30 LED燈箱不要爆光；而排隊入場後，除了掃貨外不要忘記影兩幅「打卡場」，分別有精選30款卡比百變造型，以及30年遊戲史game表，回憶一下你初次與卡比接觸的作品，記者跟喵可都是在2009年左右由Wii開始玩卡比遊戲。

精選30款卡比百變造型（鍾世傑 攝）

《星之卡比》30年遊戲史game表，由紅白機到今日的Switch Game都落齊。

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填問卷抽卡比扭蛋

臨走記得參加一個手機填問卷活動，可在大型粉色扭蛋機內抽4款不同表情的卡比彈力球！

臨走記得參加一個手機填問卷活動，可在大型粉色扭蛋機內抽4款不同表情的卡比彈力球！（鍾世傑 攝）

臨走記得參加一個手機填問卷活動，可在大型粉色扭蛋機內抽4款不同表情的卡比彈力球！（鍾世傑 攝）

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於限定店內購物滿$600，就送「星之卡比 30 週年 POP UP STORE ∼HONG KONG∼」tote bag手提袋1個（現正送A款，3月1至3月19日派發B款，數量有限、換完即止)

購物滿$600送tote bag手提袋1個，兩款於不同日期送出。（鍾世傑 攝）

Nintendo角色都來自TV Game，所以會場內亦有安排Switch試玩台，可試玩、預訂 2 月 24 日(五)發售的《星之卡比 Wii 豪華版》，有機會得到早期購入特典「《星之卡比 Wii 豪華版》主題造形書籤夾」，場內買任何與Switch有關的卡比遊戲商品，會獲得特製「壓克力立牌」。

場內買任何與Switch有關的卡比遊戲商品，會獲得特製「壓克力立牌」。（鍾世傑 攝）

星之卡比 30 週年 POP UP STORE ∼HONG KONG∼ 期間限定店在哪裡舉行？ 在香港九龍尖沙咀河內道 18 號K11 Art Mall 地下中庭舉行 星之卡比香港限定店日廿開到那一天？營業時間是幾點？ 由2023年2月17日至2023年3月19日舉行，營業時間為上午11AM 至晚上 9PM 現金付外還接受那種電子支付方式？ 收費方式包括現金、Payme、Wechat Pay、Apple Pay、各種信用卡

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