松本零士逝世｜《宇宙戰艦大和號》動畫導演、《銀河鐵道999》、《千年女王》、《宇宙海盜夏羅古》漫畫原作者松本零士先生，於2月13日上午因急性心力衰竭於東京都內醫院逝世，享年 85歲。消息於2月20日由東映代為公開，松本先生的葬禮已在妻子牧美也子、家人親友陪伴下完成。



松本零士1938年1月25日，生於福岡縣久留米市。 6歲先習畫，9歲就因為遇上手塚治虫先生的《新金銀島》而立志成為漫畫家，自1957年，於《少女》雜誌發表《黑色花瓣》，早期是一位少女漫畫家，1968年起轉戰青年漫畫界，創作《銀河鐵道999》、《千年女王》、《宇宙海盜夏羅古》等不朽名作。

松本零士的作品一直都以宇宙冒險、少年成長、死守夢想等元素而感動萬千動漫迷，星野鐵郎與神秘女子美達露登上飛往宇宙的蒸汽火車，作為人的生存之道，看透生與死。而《宇宙海盜夏羅古》在數十年來都是最有型、最man的動畫男主角之一。由他負責人物設計及負任導演的《宇宙戰艦大和號》更是日本國民及作品。也沒有人忘記，人到中年他仍然熱衷於將各個作品組織成「松本宇宙」發表新作的行動力，還有跟電音組合Daft Punk合作，沒有畫地自限的開放態度。

松本先生所屬事務所社長松本摩紀子摩紀子對公眾及fans發表感想：「漫畫家松本零士已踏上了星海之旅，先生作為漫畫家繼續編寫故事，度過了幸福的人生。松本先生常言道：『在時間的車輪的交集處，我們將再次相遇』，我們相信他的話，期待再偶的那一天。我要感謝一直支持我司的眾多粉絲，以及所有幫助我們將故事傳播到世界各地的業界人士，感覺照顧過我們的各地政府和組織，以及由年輕年代就跟松本先先一起切磋琢磨畫技的漫畫家前輩們。還要由心底感謝在先生離世時支持我們的醫護人員。