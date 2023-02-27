在《海賊王》和之國沒太多表現機會的紅髮撒古斯，終於在1076話再度出場！下集更會跟「最惡劣世代」基德交手。二人均為紅色頭髮，同樣失去了左手。網上早就傳言，基德的左手是被紅髮所奪，而紅髮一直都準備好讓左手復原，他才是《One Piece》的最終波士。這個傳言最終在1076話有個解釋。



撒古斯攻心計01｜一隻手換路飛絕對信任

紅髮初出場時犧牲左臂也要保護路飛，是個正派的、非常照顧草帽小子一伙的可靠大前輩。然而多年來不斷有網民分析One Piece劇情，指紅髮城府甚深，推動路飛追尋One Piece大寶藏賓另有圖媒。

當初撒古斯帶同紅髮海賊團來到東海，並在路飛居住「風車村」停留一年，其間認識了當時仍是小孩的路飛。（電影版中又加插了養女美音Uta，與路飛成了兒時玩伴），因為與路飛極之投緣，二人迅即成為朋友。後來因為路飛誤食撒古斯搶回來的「橡膠果實」，從此失去水性，墜海時幾乎被「近海之王」殺死，紅髮犧牲了手臂，保住路飛性命，撒古斯亦因此成為路飛的恩人和憧憬對像，他更立志要成為海賊王。

撒古斯攻心計01｜一隻手換路飛絕對信任

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撒古斯攻心計02｜他早知路飛吃的不是橡膠果實

近期故事更爆出，當年紅髮在海軍手中擔走惡魔果實時，早就知道這是非常珍貴的「人人果實·幻獸種·尼卡形態」。前去「風車村」是刻意安排路飛吃下這假的「橡膠果實」是早有預謀；甚至，紅髮早就知道路飛是卡普的孫子、革命家龍的兒子，故意不設防讓路飛誤打錯撞吃下「人人果實」。然後再和他打好關係但為何紅髮不自己吃下人人果實呢？這一點其實說不通。

撒古斯攻心計02｜他早知路飛吃的不是橡膠果實

撒古斯攻心計03｜左臂一直都在？

而且不知為何，無論是動漫畫版，撒古斯不時都會雙手完整無缺。有人就懷疑這不是單純作畫失誤，其實紅髮的左手一直都在……一般來說，左手握劍的人，武器會掛在腰的右方，但撒古斯失去左手後，劍鞘卻仍然掛在右腰，這是相當不合理的，所以有人認為，撒古斯早就有方法令左手復原。

撒古斯只下右手後，劍鞘卻仍然掛在右腰，這是相當不合理的。

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無論是動漫畫版，撒古斯不時都會雙手完整無缺。

撒古斯攻心計04｜紅髮是天龍人？

甚麼有人懷疑紅髮是天龍人，因為作為海賊，他竟可自出自入與世界政府最高領導人五老星們會面。但亦有網民恥笑這假設不可信，因為紅髮已多次出手出口幫助「新世代」海賊團解圍。與其說紅髮居心叵测在操盡新一代紅賊，不如說他知道的比別人多，一早鋪路幫後輩增加實力。

撒古斯攻心計04｜紅髮是天龍人？

撒古斯攻心計05｜撒古斯奪去基德左臂

與路飛、羅一起對抗Big Mon及怪童兩大四皇的基德，是新上位海賊「最惡劣世代」中強大的一員。雙手可操控磁力的基德，在「兩年後」再出場時卻失去了左臂。作者一直未完全解釋基德發生了甚麼事，只在對白中提及他曾經跟紅髮海賊團打了一場，手就是當時失去的。陰謀論者就咬定了，基德的左手是被紅髮奪去！

撒古斯攻心計05｜撒古斯奪去基德左臂

即睇網民腦補勁似模似樣紅髮撒古斯陰謀論：

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香港、日本網民都有類似的討論，不約而同指撒古斯是故意向路飛施恩、在果實覺醒之前一直加以監視，所以撒古斯其實是反派以至是《海賊王》故事的最終敵人等。

部份網民反應：

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1076真相大白｜非撒古斯所為．不排除他將斬去基德右手

當中的真相，在最新一回One Piece 1076終於解開，久未全團出戰的紅髮海賊團，即將在下期連載起開始跟基德開打！而基德就說了一句：「他們全都是不得了的大人物，上次交手戰情根本一面倒，我甚至沒見過紅髮本人。」連本人都末見過，又怎會是紅髮搶走基德的左手？有人根本1076一句對白分析：「你怎麼能說這種話呀貝克曼，他們最恨的不就是你嗎？」似乎是擅用槍枝紅髮副手「貝克曼」，以武裝色霸氣強化了的子彈將基德的左手射斷。

「他們全都是不得了的大人物，上次交手戰情根本一面倒，我甚至沒見過紅髮本人。」

似乎是擅用槍枝紅髮副手「貝克曼」，以武裝色霸氣強化了的子彈將基德的左手射斷。

不過就有人笑言，撒古斯可能會將基德另一隻手都劈下來，甚至會要了他的命。

不過就有人笑言，撒古斯可能會將基德另一隻手都劈下來，甚至會奪去他的命。

無論真相為何｜撒古斯都是最強對手



無論撒古斯最終是否幕後黑手，這個角色的魅力的確非凡。世上只會有一個海賊王，路飛要走向成王之路，總有一天還是要跟紅髮打一場，這絕對會是最後、最強的一道難關！