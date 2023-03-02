AI繪圖已經達到真假難分的地步，最近更有人製作了AI vs Real Photo大挑戰，很多人也玩過吧？但其實AI繪圖不一定要「幾可亂真」才可以考眼力，最近日本高達迷（@den_oko）以AI人工智能，將22部以元祖高達為首歷代Gundam轉化成裝甲美少女插畫，當中有些很易認，有些就變到好似《鋼練》人體煉成品一樣，不知各位Gundam fans認到幾多部？



第一張送分題！RX-78-2 元祖高達

第一張可以說是送分題，那個有黃色十字的紅星大盾，還有左邊的巨型Gundam Logo，相信略為看過Gundam動畫的人都認得啦。不說以為是Pop Team Epic 中的Po子Cosplay高達呢。

不說以為是Pop Team Epic 中的Po子Cosplay高達呢。

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高達迷認得幾多部？先來21張「高達美少女」

以下21張是AI繪畫的「高達美少女」圖片，大家可以自掃齊22張，搵張白紙寫下答案，再跳去下面另一個圖輯，查看21張高達插圖，對一對自己答中幾多個。

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21張答案｜頭6張全黑圖是用來防止劇透的，跳過就好。

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