傳Switch第2代今年尾推出 PS6亦已在開發中 準機主可考慮觀望多陣｜PS5在今年初解決供應不足的問題，玩家現時已可walk-in即時購買PS5主機；不過另一方面，也未必一定要因為可以任買就馬上出手買機，事關PS5的半代升級可能很快就會公布，而最近甚至有了PS6的爆料。



傳PS6已在開發中 首席系統架構師已開工

據最近外國多個博客及消息來源指出，Sony已著手開發下一代家用主機PlayStation 6；而曾經負責PS4、PSV及PS5的Sony首席系統架構師「Mark Cerny」已著手研發新一代PlayStation主機「PS6」，預期會在2027或2028年發售。

https://twitter.com/PS5Feed/status/1632182623983353856?s=20

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而在稍早時分外國科技媒體「Digital Foundary」的一位內容創作者「Dictator」亦在論壇上透露了索尼申請了的一項關於光線追蹤單元的新專利硬體，而這單元在PS5和AMD任何已發佈的硬件中都不存在，相信是為了未來的PS產品鋪路，可以是PS6，也可以是尚未有發表、不過按慣例遲早都會推出的PS5 Pro。

家用主機的開發周期很長，一部主機由設計到生產再到上市往往需要數年時間，按照傳統其實每當一代主機發售後不久，下一代主機就會開始設計。而PS5已推出兩年有多，因此Sony現時已開始PS6的開發並不稀奇，只是到PS6實際上市可能是數年後的事了。

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新型Switch又有爆料 今次話係年尾

另外是傳了很久的「Switch Pro」雖然一直都只聞樓梯響，不過最近又有新的爆料，指新的Switch型號將會在2023年末推出；爆料最先由外國討論區「4chan」傳出，然後有外國流出網站「Centro LEAKS」支持；內容為Game Freak正在開發Pokemon系列最新作《朱/紫》的第2部DLC「藍之圓盤」的畫質提升版，以對應將同樣於該時期推出的Switch畫質提升新型號。

https://twitter.com/CentroLeaks/status/1632154191643701248?s=20

如果是未擁有PS5或Switch的機主，可以考慮再等一等看看這些爆料會否真的實現，再去買新版的主機。

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