零 ～月蝕的假面～重製版推出 畫質提升更多新衫 攝影模式有排玩｜由Koei Tecmo開發的恐怖遊戲系列系列《零》或者算不上主流大熱作品，不過在港台澳地區還是有著不少忠實支持者；繼2021年的《零 ～濡鴉之巫女～》重制版後，另一款fans最愛的《零 ～月蝕的假面～》也將推出重製版。



曾經是恐怖遊戲 現已成換衫影相Game

《零 ～月蝕的假面～》為2008年推出的Wii獨佔恐怖生存遊戲，為系列的第四作。故事講述日本一座名為「朧月島」的小島，該島每十年就會舉辦「朧月神樂」。當時有五名少女在舉行神樂時遭到「神隱」，雖然後來五人都無事獲救，但就失去了事發時的所有記憶。十年後五名少女中的兩人相亡，剩下的三人海咲、圓香和流歌則為了找回失去的記憶和事件的真相先後踏上了朧月島。

玩家在遊戲中需要利用特殊的攝影機「射影機」來擊退怨靈，同時在島上各處尋找線索以找出神樂事件的真相及自己當年失去的記憶。遊戲和系列前作相比突破點在於採用了角色身後的第三身視點，而且用上Wii Remote和Nunchuck來操縱角色手中的手電筒和射影機，帶來（以當年而言）新鮮獨特的體感操作體驗。

以射影機捕捉並攝影怨靈就可對其造成傷害；另外解謎和探索時也常常會用射影機。

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《零 ～月蝕的假面～》最初明明是恐怖遊戲，但因為《月蝕的假面》主角水無月流歌和麻生海咲實在長得太可愛，再加上後來推出了換衣功能之後，就漸漸變成「為流歌和海咲換上各種服裝、在醫院、洋館、燈塔等各種心靈地點影相」的Cosplay攝影遊戲；今時今日已幾乎沒有人將《零》系列當成恐怖遊戲來看待了。大概怨靈或是鬼魂之類，在人類的性癖面前也是無能為力...

恐怖（換衣）遊戲

重制版畫質大提升、更多靚衫可換



重製版的最主要提升當然是畫質，配合現今世代的平台提高了遊戲的解像度、重製了主要角色的模型，有角色登場的影片也製重新製作。電筒的光影表現亦有所提升，以做出更加逼真的畫面，讓玩家更有臨場感。而對玩家來說更重要的大概是追加了新模式「拍照模式」，能讓角色與靈體擺出各種姿勢後進行拍攝。另外也追加了新服裝；部份原版已有的服裝亦改修以更符合現代標準。

攝影模式

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實體特典版內容豪華



雖然現時下載版遊戲已漸成主流，不過實體版遊戲仍然有一個不能取能代的賣點就是能有各種實物特典，《零 ～月蝕的假面～》的實體特典版內容是相當不錯，有內含全新創作小說的官方設定資料集「朧月島追想錄」、遊戲原聲碟及文件夾。

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雖然近期大作多 但仍不失為一個選擇



2023年2、3月接連有多款大作推出，《零》重製在這個時間點推出多少有被「夾死」的感覺；不過遊戲始終定位較獨特（紳士），對系列有愛的玩家大概也不會理會其他大作、一定是先玩為快。《零 ～月蝕的假面～》將於3月9日推出，平台為PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series、Steam及Switch；值得一提是Steam版普通版售價較便宜只需308港元，考慮到Steam將來還有機會能有各路「紳士」mod可玩，Steam版應該是一個不錯的選擇。