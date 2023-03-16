連登仔試玩原神後驚為天人發帖激讚結果被圍攻：遊戲業比你攪彎晒｜《原神》雖然在初推出之時因抄襲《荒野之息》及其他遊戲而鬧出許多風波，但在兩年多的經營下現時《原神》已是世上最受歡迎的遊戲之一，玩家人數亦不停增長。最近就有連登網民初次試玩《原神》後對其非常欣賞、在討論區上發文分享心得，卻不幸被網民圍攻，被指「成個遊戲業比你攪彎晒」。



初玩《原神》後驚為天人發帖文享 卻被秒回「X全家啦傻X」

數日前連登網民「返學打飛機」在連登討論區LIHKG發表帖子「終於玩原神...」，內文提及自己最近開始玩原神，對遊戲的質素之高非常驚訝；指遊戲的畫面質素高、角色造型吸引，同時亦對遊戲的無縫開放世界地圖表示讚嘆，也注意到遊戲中的地圖有許多細節，例如日與夜的地圖環境及出現NPC都不一樣。樓主認為《原神》遊戲製作已為3A級數，就JRPG而言屬高質，而且有這種質素下還可免費遊玩，覺得自己在遊戲推出兩年多後才懂得去玩實在太「大鄉里」。

樓主亦表示有留意到《原神》參考了許多著名的經典遊戲，但也認為《原神》「抄出」自己風格，尤其音樂十分出色。樓主亦指出許多連登用戶力反《原神》，但其實根本就沒有玩過；又認為市面上許多遊戲如《Apex Legends》和「食雞」等都是互相借鑑，只是針對《原神》沒有什麼道理，讓人感覺有些想在連登為《原神》平反。

https://lihkg.com/thread/3328634

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帖文引起熱烈討論，撰文之時留言回應數已超過20頁；留言亦有分支持及反對兩派，支持樓主的回應主要指出《原神》的製作規模、用心及內容量遠非一般手遊可比，有許多引人入勝之處，在全球大熱是有其理由；而反對的留言則大多表示《原神》是垃圾抄襲遊戲，不應該支持抄襲、支持《原神》等如支持抄襲繼而會令遊戲市場倒退等。

按圖放大睇連登仔大戰《原神》好唔好玩、抄唔抄襲：



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連登 世界上最堅定的反原神基地

雖然《原神》現時已是全球最受歡迎、收入最高的遊戲之一，不過在連登討論區中就一直未受認可：固然不是說連登就沒有人玩原神，在連登討論區亦有《原神》的集中帖；不過包括集中帖在內，所有《原神》相關的帖文都會被負評，而在集中帖以外的地方討論原神時也必定會有連登會員留言聲討。

如果有興趣了解一下原神，可以去YouTube找一下各個美術、音樂製作人對原神製作的分析和鑑賞，便可知原神的製作級數有多高，專業人士來講總比一般玩家有說服力

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至於為何會有「全球大熱、連登獨反」的現像，以記者個人經驗而言，其實真正有玩原神/喜歡原神的人，大都已放棄和連登或臉書上常見的「堅定反原人士」溝通了；反正無論這些人再如何反對、如何說原神的不是，也不影響遊戲現時空前的成功，亦無礙真正的玩家們去享受遊戲帶來的樂趣和體驗。與其說服這些人放下自尊、試試學會欣賞事物美好的一面，還不如省下功夫自己多刷幾波素材或是去推特看同人圖，誰要反對就讓他們繼續反下去好了。

懶得再和人吵的原神玩家心聲

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