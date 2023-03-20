精靈寶可夢最終回，直擊新宿駅巨型廣告牆，3.24小智感受26年回憶｜小智力壓其他八大師，成為了寶可夢世界冠軍後，《寶可夢旅途》亦從小智衣錦還鄉的劇情中步入尾聲，最重要的是，下一編開始，將不再是以小智作主角。為隆重其事，官方更在新宿車站的超大型廣場電視牆中，播放動畫系列的經典片段，回憶小智 26 年來的冒險，記者在現場更看了足足30分鐘。



由 1997 年開始，小智就和比卡超在純白鎮出發，以寶可夢大師作目標，展開精彩豐富的冒險。當中雖在多個聯盟中經歷失敗，但最後仍能在「八大師戰」中脫穎而出，成為真正的冠軍。

東京電視台將在 2023 年 4 月播出《寶可夢》全新系列，並以兩名全新的主角代替小智和比卡超，因此小智將在 3 月 24 日最終回後完結 26 年的旅途。

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設置新宿車站「新宿 Wall 456」超巨型電視牆的最終回預告，播放了由《寶可夢》、《寶可夢 超世代》、《寶可夢 鑽石 / 珍珠》、《寶可夢 超級願望 合眾聯盟篇》、《寶可夢 X/Y》、《寶可夢 太陽 & 月亮》、《寶可夢 旅途》的精彩片段。

整條電視牆中，播放著 90 秒的回憶片段，令記者駐足 30 分鐘的原因，是各個分段都有不同編章的經典內容，包括火爆猴對戰真司的電擊魔獸、小智抱住瀕死的比卡超、智蛙大戰X噴、鬃岩狼人對出雙倍奉還等。最後，更有小智抱住比卡超，顯示「3月14 最終回」的畫面，非常催淚。

（陳錦洪 攝）

而「The First Take」亦有松本梨香演唱初代《寵物小精靈》op-Satoshi，與小智共同經歷了 26 年冒險的各位「精靈訓練員」不妨聽住這首經典，等 3 月 24 日最終回的到來。