東雲有對手！高達模型女團LINKL PLANET 網民看淡：東雲1個打9個

高達模型女團 LINKL PLANET｜人稱B財團的日本BANDAI NAMCO，擁有高達這個不死IP，年中出一百幾十盒高達模型同超合金魂、Metal Build玩具，已搶去不少民脂民膏。近年它看到G奶四眼妹YouTuber東雲うみ靠身材+砌高達帶動熱潮，自己都個以推廣高達模型為主任務的偶像女團LINKL PLANET。



BANDAI認真投資｜有原創曲有搞演唱會

LINKL PLANET 9位成員勝在年輕，由16至24歲，樣子也有認真揀過，加上美圖秀秀加持，還算值得一看。LINKL PLANET （以下簡稱「LP」）現時人氣還不錯，已推出了4首singel，可在Spotfly、YouTube Music、Apple Music聽到，成員已由最初5人加到9人，也會定期搞活動見fans。不過比起東雲，「LP」有個「弱點」是要保持健康形像，不會像東雲一樣穿性感小背心模型。

LINKL PLANET 9位成員勝在年輕，由16至24歲

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904人一齊砌模型刷新健力士世界紀錄

她們會上BANDAI YouTube，去Gundam Base做直播、做試玩會推廣BANDAI模型，定時還會搞迷你演唱會，2月尾就跟日本演員本鄉奏多（他是高達模型忠粉），跟900位fans一齊砌高達，刷新健力士世界紀錄「最多人一同砌模型」成績。

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2次元版本或者更有商機？

BANDAI NAMCO 本來就有搞「idol M@ster 偶像大師」聲優偶像的經驗，而子公司Sunrise也是另一聲優女團《LoveLive!》動畫版搞手，為LINKL PLANET 製作了一套Avatar 電腦動畫替身拍MV，有網民更笑言，動畫迷可能喜歡2次元多過3次元的「LP」。

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網民不看好：東雲1個都KO晒你地9件啦！

搞Gundam女團目的係咩呢？當然係想靠囡囡吸引粉絲砌高達模型。那先要客觀了解東雲的成功之道，她由最初只是個三線水著寫真女星，靠自己一手一腳拍模型片，一砲而紅後得到模型界各方高手出錢出力相助。雖然童顏+G Cup身材是她最大賣點，但幾年來東雲確實有精進自己模型製作技術。她未必真正提升到高達模型的銷量，卻引發了全球女性YouTuber拍高達模型片，實實在在發帶動高達的人氣。LP想做到東雲的成績，最少要改一改半桶水的模型製作水準，不能停留在噴粉紅色，加幾粒閃石放行貨的水平，否則不會得到模型迷認同。

東雲うみ YouTube截圖

高達YouTuber東雲｜250萬人看性感日妹砌模型｜新片挑戰肉體極限

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BANDAI最愛半途而棄

那LINKL PLANET有沒有機會做到第二、三、四……個東雲呢？有難度，BANDAI不時都會亂使錢搞些「一發屋」短線投資，比如3月起有個PLAY! PLAY! PLAMO!明星砌模型廣告，搵到山田孝之砌高達；N年前就有隊Kamen Rider Girls宣傳幪面超人，又試過花大錢開拍日劇《Girl Gun Lady》，多數都是半桶水之作，拉打女郎只餘下3人、沒任何新歌或活動，《GGL》模型在香港劈到2折都無人問津，我是fans都不相信「LP」會長做，不會投放太多心機支持。

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Kamen Rider Girls最初有7人，現在只餘下3人。

日劇《Girl Gun Lady》起用了白石聖這位一線尾女優做主角。

LINKL PLANET 9位成員Profile 及twitter

天川 れみ (17) 沖縄県出身 Birthday：2005/10/31

https://twitter.com/remi_amakawa

荒井 芽依 (21) 大阪府出身 Birthday：2002/01/09

https://twitter.com/may_pgp

安藤 玲菜 (16) 愛知県出身 Birthday：2006/04/05

https://twitter.com/ando_rena_

石川 恵里加 (17) 愛知県出身 Birthday：2005/08/09

https://twitter.com/erika_ishikawa_

石田 悠佳 (17) 東京都出身 Birthday：2006/3/4

https://twitter.com/yukapukuyura

大音 奏依 (19) 滋賀県出身 Birthday：2004/01/27

https://twitter.com/matoiohto

小橋川 梢 (22) 沖縄県出身 Birthday：2000/7/14

https://twitter.com/kozue_0714

佐藤 咲菜 (16) 大阪府出身 Birthday：2006/4/23

https://twitter.com/sana042325

宮﨑 菜々 (24) 広島県出身 Birthday：1999/01/17

https://twitter.com/nana_miyazaki

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