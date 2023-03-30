最近fb「地獄梗圖社」有人貼出超好笑meme圖，在中式婚宴中，桌上有窩雞燉翅（或是燉湯），旁邊的上菜menu竟然寫著……「小智，我一著等著你回來」明顯就在玩小智20幾年都不去接大比鳥的劇情gag，難怪相片在fb一路瘋傳，個個都畀笑笑emoji。



大比鳥給小智的遺書

言下之意大比鳥是等不到小智接他歸隊，被捕捉了煮成雞燉湯了！！！這一個在婚宴上用是有點大吉利是，反正主人家覺得百無禁忌就ok了。說回來，這場「吳鄭府喜宴」的一對新人原來住在台中，由於兩人都喜歡動漫，所以就在菜色名字上搞點新意。

圖中大比鳥為記者後製上去。

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主人家上水｜11道動漫爛gag菜色全公開

好在《Pokemon》在小智退役前，安排他去接大比鳥，這個gag終於都玩完了。這張圖相信是來賓拍照放上網的，後來主人家見食物甚得網民歡心，幾天前終於上水，並將全11道動電影搞笑爛gag菜色全都貼出來，識笑會好好笑：他們更利申表示，主家席是用正常菜牌沒有搞爛gag，以免嚇親兩邊親家。😆

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😆😆動漫婚宴11道菜名超好笑，你識幾多個？😆😆

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