最新Sony爆料：除PS5 Pro以外尚有新硬件產品 6月初將舉行發布會｜PS5短缺消解、PSVR2亦已推出，相信不少觀望出機的準買家都已成為機主；而主機不再短缺之後，機迷目光自然轉向將於未來推出的新產品如半代升級的PS5 Pro等。最近就有外國爆料指Sony除PS5 Pro之外，尚有未公開的硬件產品。



爆料Sony尚有新硬件產品 網民估是否PS Vita2

外國遊戲爆料人Tom Henderson日期在YouTube直播中爆料，指Sony在PS5 Pro以外尚有一款未公開的硬件產品；不過他並未有進一步透露該產品是什麼。此爆料一出引來一些網民推測和討論，推測Sony的新硬件會不會是新的手機主機如PS Vita 2。Tom Henderson屬於知名度較高的爆料人，比一般在討論區中匿名發表的爆料總要來得可信些；不過以近期往績計他有關PS5的爆料/推測命中率都頗低。

https://www.youtube.com/live/sTGGu7SxGNQ?feature=share

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不過Sony如果真的推出PS Vita 2（或其他名字的手提遊戲主機），玩家們亦是樂見其成：事實上自3DS、PSVita之後，大概是因為智能手機的興起，手提遊戲機的需求一時間減少、使得市場一直沒有推出新一代的手提遊戲機。但近年可說是「半部」手提遊戲的Switch表現強勁長賣長有、早一兩年面世的Steam官方手提主機「Steam Deck」亦賣到斷市，Sony考慮趁勢重新開拓手機遊戲市場亦非沒有可能。

PSVITA2（概念圖片，非官方）

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除了Sony新產品的爆料之外，另一爆料人Jeff Grubb（@JeffGrubb）也發表爆料，指Sony將於6月初、在Summer Game Fest舉行之前舉辦自己的發布會，不過他沒有透露發布會的內容是什麼。如果兩個爆料可信，結合兩條爆料的話就成為Sony在6月發布新硬件產品（可能是PSVita2）了。雖然這兩條爆料目前而言未有太多佐證，不過到6月各大發布會舉行時便知分曉了。

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1641950800132833289?s=20

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