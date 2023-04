PS5銷量告捷表現遠勝Xbox Series X|S 網民:再證連登逢反必紅定律|不經不覺PS5已推出兩年半,短缺消解不用再食炒價之下相信不少人都在今年成為了PS5的機主;最近就有數據表示PS5過去一年在美國銷量告捷,表現遠勝對手Xbox Series X|S。



美國PS5銷量遠勝Xbox Series X|S 差距近3成

據外國遊戲數據網站「VGChartz」報導,PS5在美國的銷量節節上升,逐漸拋離對手Microsoft的Xbox Series X|S。

數據指出現時PS5在美國的總銷量接近 1300 萬部,而Xbox Series X|S 合計則為約 1 千萬部,差距約為 280 萬部。以百份比計,PS5 在美國的銷量比 Xbox Series 高出近 3 成。

(圖 vgchartz)

值得一提此差距是最近一年才拉開:在過去 12 個月 PS5 和 Xbox Series X|S 的銷距差距增加了約 180 萬部。

以當年相同時期(發賣2年半後)的 PS4 vs Xbox One 比較,當時兩者在美國的銷量差距為 PS4 領先約 140 萬;換言之以同時期計,PS5 vs Xbox Series 的銷量差距比上代多出一倍。

PS5對Xbox Series X|S銷量差距圖表,可見最近半年差距突然拉開。(圖 vgchartz)

網民:連登逢反必紅、越反越紅

過去一兩年在 PS5 仍然短缺、炒賣成風的時期,連登上有不少反對 PS5 的聲音,指 PS5無 Game 玩不值得買,又吹捧 GamePass 如何抵玩買Xbox Series不買PS5等等。

但如今 PS5 在以美國為首的全球各地區均造好,再一次驗證連登的「逢反必紅」、「越反越紅」的定律。不過另一方面,當 PS5 各處造好的當下,又份外顯得現時 Sony 以反壟斷為由、反對 Microsoft 收購動視暴雪有些自打嘴巴了。

動視暴雪旗下的《決勝時刻》Call of Duty系列有以千萬計的活躍用戶,Sony不想對家Microsoft買起動視暴雪固然可以理解,但其借口實在有些蹩腳。

