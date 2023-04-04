高達人氣投票真是見怪不怪，做很多次了，但一般來說都是華文以及日文網民進行的，結果相差無幾，跑出的不外乎0083及元祖高達。有點好奇，究竟歐美的高達迷又最喜歡那套Gundam 動畫？Reddit遊戲動漫討論區有個投票，就算出了24部分數最高的作品，想不到0083只得第20位！而奪軍的是這一部反戰意識極濃的小品。



為高達作品打分數

投票方法並不是1人1票選最愛，網民可以為一系列高達作品打個1至10分的評分，最後計算出分數最佳的24部高達作品（所以有些無動畫的作品如《海盜高達》系列就被忽略了），經過花了40多日，Reddit就公布了結果：

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42位《Twilight AXIS》／41位《G Saviour》／40位《SEED Destiny》／39位《Build Divers》／38位《Gundam NT》／37位《Gundam AGE》／36位《高達F91》／35位《Build Fighters TRY 孤島戰爭》／34位《Z高達》劇場版／33位《Gundam Builder Beginning G》／32位《Breaker Battleogue》／31位《V高達》／30位《MG IGLOO》／29位《戰之復國任務》／28位《Build Fighters TRY》／27位《Gundam SEED》／26位 《雷霆戰線 BANDIT FLOWER》

第20位《0083：星塵回憶》／7.48分｜軍武派的最愛作品，寫得自護軍有型有款，亦開創了敵我相方都用高達的新賺錢大法。

第20位《0083：星塵回憶》／7.48分

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第10位《機動戰士高達00》／8.38分｜在UC、W、SEED後萬代再成功構圖全新的高達世界。天人組織武力介入戰爭，剎那：「我就是高達」，滿滿的soundbite。

第10位《機動戰士高達00》／8.38分

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歷史因素影響評分結果

由於美國人一直至2000年才第一次有電視台播高達，首部作就是「非U.C.」（即與元祖高達的宇宙世紀時間線無關的作品）傑作《W高達》，可見美國Gundam Fans沒有香港常見的「UC才是皇道」傾向，作品排名是不同類型都有。另外，一些播出時被受批評的作品如《G》《TURN A》成績都出奇的好。反倒是香港日本奉為神作的《0083》竟只得第20位，可以不同地區高達迷口味大不同。

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