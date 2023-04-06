Steam Deck殺手 外媒爆料PS新手提機Q Lite PS5 Pro推出前見街｜自從PSVita及3DS之後，遊戲界已很長時間沒有正式的下一代手提遊戲機；然而近年可算是半部手提機的Switch以及新出不久的Steam Deck都銷量強勁，似乎手提遊戲機仍然有市場充滿商機。最近就有外國媒體爆料Sony已在開發全新的手提遊戲機，並且快將可以推出市面。



網傳PS新手提機已進入開發最後階段 然而非PSVita2

據外國遊戲媒體「Insider Gaming」報導（撰文者正是知名遊戲界爆料人「Tom Henderson」），表示經過多日網上各路推測後，Insider Gaming終於可以報導PlayStation正有一部全新的手提主機正在開發中。

報導指新的PlayStation手提主機代號為「Q Lite」，並且需要PS5才能運作；它並非一部雲端串流遊戲主機，而是使用PlayStation自己的「Remote Play」功能。Q Lite將支援1080p 60FPS的品質，而且需要連接網路才能使用。

https://insider-gaming.com/playstation-handheld/

👉2023年4~5月必玩遊戲｜薩爾達王國之淚 Star Wars Jedi死亡之島

至於設計方面，報導指Q Lite早期原型機的外觀和Dual Sense（PS5手掣）十分相似，不過中間會有一個8吋大的屏幕；Q Lite亦支援自適應扳機功能和觸覺回饋功能。最後報導指Q Lite將會早於PS5 Pro、遲於光碟機外置型PS5推出。報導亦指Q Lite已在開發周期最後的品質保證（QA）階段。

手提機仍有市場 ROG搶先公布新機做Steam Deck殺手

就如在之前的報導中也提到過，近年Switch和Steam Deck銷量強勁，可見手提主機現時是有市場，Sony趁勢推出自家的手提主機來分一杯羹是完全有可能。最近ROG就公布了全新的手提遊戲機「ROG Ally」（因為其首次公布在4月1日，當時許多人還以為是愚人節玩笑，不料是真貨）。

ROG Ally

👉PS5銷量告捷表現遠勝Xbox Series X|S 網民:再證連登逢反必紅定律

據指ROG Ally將以Windows 11系統運行（換言之可以安裝及運行Steam），搭載AMD Ryzen晶片並支援外接 GPU，屏幕則為7吋16:9 1080p 120Hz。ROG Ally定位明顯是Steam Deck的對手，而相比Steam Deck的800p 60Hz屏幕無疑是很大提升，但另一方面其內建GPU有沒有足夠出力、電池續航力方面又是否足夠等就要到實物推出才能測試了。ROG Ally的發售日及售價等均未定。

👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全機關謎題解法一覽速查

👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全武器入手方法 麥林手槍