網民票選「最想不到會便當的同伴角色」Top20 冠軍果然是這位學姐｜在動漫作品尤其是以戰鬥為主要內容的少年漫畫中，往往會有友方角色死亡的情節，多年來動漫畫亦已發出許多令人難以忘懷的「便當」；最近日本就有網站舉行投票選出「最想不到會領便當的同伴角色」Top20。



一個發得好的便當 可以令人畢生難忘

排行榜上有不少熟悉的名字，畢竟如果一個角色的死亡如果塑造得好的話，絕對可以在讀者心中留下深刻的印像；有時候角色的死亡能在作品中帶來承上啟下的效果，例如一些實在高強、在（作品中的）過去曾叱吒一時的師傅 / 前輩型角色，這類角色有時會被「賜死」在作者的安排下退場，以為主角的成長鋪路或給予其繼續戰鬥下去的理由等。

不過這裡選的是「沒想到會領便當的同伴角色」：這也是在作品中「賜死」一名角色的妙用，雖然在之後很難再讓他出場，但安排得宜時其戲劇性及衝擊力甚至可以令讀者對其畢生難忘。

當然一些角色的死亡也會成為梗，像是「大哥沒有輸」

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按圖放大日本網民票選沒想到會領便當的同伴動畫角色Top 20：



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第一位果然是「說好不提學姐的」巴麻美學姐，仔細一想《魔法少女小圓》已經是2011年的作品，但「學姐獻頭」的一幕時至今日仍然歷歷在目。當然麻美學姐的死多少是些計算成份在內，官方在作品播出前極力隱瞞本作的劇情走向及路線，令不少人以為小圓真的是一部普通變身魔法少女作品，結果在第三集學姐獻頭後一下子轟動了整個動漫界，在動漫史上是名留史冊的一例。如果沒有學姐的死，小圓這部作品是絕對無法達到當年的討論度及熱度。

記者提提兩個自己十分意外的動漫角色死亡場面，一個是《死亡筆記》的L，另一個則是《封神演義》中的太公望。L有些是不想他輸給夜神月，太公望則與其說是死亡，其實是主動前往封神台以和黃天君見面，就像是一些作品也有角色為進入地獄或靈界等而自行了斷的情節。

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日本網民票選沒想到會領便當的同伴動畫角色Top 20：



第20位 自來也 火影忍者



第19位 艾爾文·史密夫 進擊的巨人



第18位 馬斯·修茲 鋼之鍊金術師



第17位 王騎 王者天下



第16位 無限 龍珠



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第15位 凱特 獵人



第14位 芙蕾·阿斯達 機動戰士高達SEED



第13位 納蘭迦·吉爾各 JoJo的奇妙冒險第五部黃金之風



第12位 徳川茂茂 銀魂



第11位 小林隼人 機動戰士鋼彈ZZ



第10位 楊威利 銀河英雄傳說



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第9位 姬野 鏈鋸人



第8位 場地圭介 東京卍復仇者



第7位 日向寧次 火影忍者



第6位 莎夏·布勞斯 進擊的巨人



第5位 孫悟空 龍珠



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第4位 煉獄杏壽郎 鬼滅之刃



第3位 波特卡斯·D·艾斯 海賊王



第2位 齊格飛·吉爾菲艾斯 銀河英雄傳說



第1位 巴麻美 魔法少女小圓



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