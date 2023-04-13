體驗型活動Pokemon WONDER今年繼續舉辦 PKM Fans夏日遊東京必玩｜不少人去日本旅行主要目標都是食和Shopping，但其實日本各地都有許多有趣的「體驗活動」可接觸到一些日常生活中沒機會接觸的東西；Pokemon Fans的你如果有計劃今個夏天去日本旅行，可留意一下即將開辦的體驗型活動「Pokemon WONDER」（ポケモンワンダー ）。



親子體驗型親親大自然活動 Pokemon fans遊日必玩

由2021年開始舉辦的自然體驗型活動「Pokemon WONDER」在2023年也將繼續舉辦，並將於4月14日開始接受網上預約。

Pokemon WONDER在東京讀賣樂園（よみうりランド）舉行，園內原本有一個多年來無人打理、面積約4500平方米的森林，後來園方和Pokemon合作將森林重新整頓，並在林內放置了超過50種實物Pokemon公仔；而玩家則可組成最多6人的隊伍、化身為「庫雷索」（クレソ）博士的調查隊成員，在這片森林內調查找出這些Pokemon。

https://twitter.com/Pokemon_cojp/status/1646030390694486017?s=20

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4月14日起接受預約

在行程中玩家要根據調查筆記的線索，從森林中的草叢、水中、地面土中等不同地方尋找隱藏的精靈。探索行程分「古老石壁」（古代の石垣）與「靜謐竹林」（ささやきの竹林）兩條路線，在90分鐘內巡迴三個區域找出隱藏的精靈。這些精靈有用棕櫚葉摺成的「鐵甲蛹」、用楠木雕刻的「木木梟」、以大理石石雕而成的「菊石獸」等等，各種利用自然素材製作的精靈融入環境中，強調自然與調和。

「Pokémon WONDER」在2023年間將於4月30日至7月30日的指定日子舉辦，票價成人490 日圓、小學生1800日圓，票價已包括讀賣樂園的入場費（園內泳池、遊樂設施等費用另計）。門票將於4月14日開始接受網上預訂，預約網址請按此：https://www.asoview.com/channel/tickets/EwWA0nCyCe/

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